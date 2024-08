„Das Ökosystem für Elektro-Lkw – Kundenwünsche und Perspektiven“ – Christian Zimmermann von Mercedes-Benz Trucks

In Zimmermanns Augen müssen in der Elektro-Ära nicht nur OEMs und Kunden näher zusammenrücken. Wie der Daimler-Mann bei unserer Online-Konferenz electrive LIVE darlegte, möchte er auch die Netzbetreiber an seiner Seite wissen. „Wir haben eine Vision, der Weg ist klar. Aber wir wissen, dass wir abhängig von weiteren Playern sind. Wir hoffen, im Stromnetz mehr Bewegung zu sehen, mehr Weitsicht und Investitionswille. Wir müssen uns alle auf den Weg machen.“

Wie sämtliche Hersteller ist auch Daimler Truck in die Vorinvestition gegangen, um E-Fahrzeuge zu entwickeln. Doch während ein initiales Lkw-Ladenetz vom Bund gefördert wird, sind die Zuschüsse für E-Lkw durch die Haushalts-Turbulenzen der Regierung vor einigen Monaten über Nacht abgeschafft worden. „Wir spüren das Förder-Aus natürlich“, schildert Daimler-Vertriebsprofi Zimmermann. „Viele Kunden waren in der Vorbereitung der nächsten Förderrunde. Es war ein herber, abrupter Schlag. Alle rechnen nun neu. Aber das Finanzielle ist nur eine Seite. Viel schlimmer ist die politische Signalwirkung.“

Ohne Förderung zögern derzeit viele: „Der Mittelstand, der bei den Bestellungen jetzt nachziehen müsste, wartet auf das nächste Anreizprogramm. Das setzt uns natürlich unter Druck. Wir versuchen, kostenseitig runterzukommen. Und Hebel gibt es auch im Ökosystem, zum Beispiel bei den Stromtarifen“, so Zimmermann. Ein Zurück zum Diesel, wie von einigen Parteien im EU-Wahlkampf gefordert – wäre seinen Worten zufolge „eine Katastrophe“ für seinen Arbeitgeber. Insofern erwartet der Stuttgarter Hersteller aus der Politik „klare Statements“.