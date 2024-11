DCS führt Rabatte bei Ladeservices von Toyota und Lexus ein

Grundsätzlich gibt es in den beiden Ladeangeboten von Toyota und Lexus, das über DCS realisiert wird, drei Tarife. Feste Preise an AC- oder DC-Ladepunkte gibt es in keinem der Tarife, sie können immer je nach Ladestation variieren. Der Go-Tarif ist die Basisvariante ohne monatliche Grundgebühr – es wird nur eine einmalige Aktivierungsgebühr von 9,95 Euro fällig. Der Active-Tarif kostet 4,95 Euro pro Monat und bietet grundsätzlich fünf Prozent Rabatt auf die kWh-Preise des Go-Tarifs. Mit dem Level Active+ sind es 20 Prozent Rabatt auf den Go-Tarif, dafür liegen auch die monatlichen Kosten bei 14,95 Euro.

Mit dem aktuellen Update führt DCS ein „Preferred Partner Network“ bei den Tarifen Active und Active+ ein – die Grundgebühr bleibt aber gleich. Das heißt, dass die es bei den „bevorzugten“ Partnern höhere Rabatte gibt, als eigentlich in dem Tarif vorgesehen. Sprich: Bei diesen Partnern gibt es im Active-Tarif zehn statt fünf Prozent Rabatt, bei Active+ sind es 25 statt 20 Prozent.

Zu dem „Preferred Partner Network“ gehört in allen verfügbaren Ländern Ionity – dort gibt es also höhere Rabatte auf den Go-Tarif als bei anderen Ladebetreibern. In Deutschland ist zudem noch Aral Pulse ein bevorzugter Partner, in Schweden ist es Eviny und in Norwegen Recharge.

Go Active Active+ monatl. Grundgebühr – 4,95 € 14,95 € AC variabel* 5 % Rabatt 20 % Rabatt DC variabel* 5 % Rabatt 20 % Rabatt Preferred Partner Network – 10 % Rabatt 25 % Rabatt

*Die Preise können je nach Ladestation variieren, Änderungen sind vorbehalten. Blockiergebühren und Ladevorgangsgebühren können an bestimmten Ladestationen anfallen. Im Go-Tarif kommen noch 0,59€ Aktivierungsgebühr je Ladevorgang dazu.

Für Deutschland bedeutet das konkret: Im Active-Tarif kostet die Kilowattstunde bei Ionity mit den zehn Prozent Rabatt noch 0,62€, bei Aral Pulse werden 0,71€/kWh fällig. Mit dem teurerern Actrive+ sind es bei Ionity noch 0,52€/kWh, bei Aral pulse 0,59€/kWh. Da die Preise trotz der Rabatte je nach dem Betreiber der Ladestation variieren, empfiehlt es sich, vor jedem Ladevorgang die anfallenden Kosten in der App zu checken.

DCS kündigt an, das „Preferred Partner Network“ künftig auszubauen – auf weitere Ladeanbieter, aber auch in weiteren Märkten. „Die Auswahl der CPOs erfolgt nach Kriterien wie der Verfügbarkeit von HPC-Ladesäulen und der Qualität der angebotenen Ladeinfrastruktur. Ein genauer Zeitplan für die Ausweitung der Preissenkungen steht noch nicht fest. Um stets das bestmögliche Ladeerlebnis zu bieten, kann die Auswahl bevorzugter Ladeanbieter fortlaufend angepasst werden“, heißt es dazu in der Mitteilung.

„Mit dieser Anpassung verbessern wir die Preisstruktur und damit auch das Ladeerlebnis für Fahrerinnen und Fahrer von Toyota- und Lexus-Modellen. Unser Ziel ist es, die Nutzung von Elektrofahrzeugen so einfach und komfortabel wie möglich zu gestalten und gleichzeitig die Kosten für unsere Kundinnen und Kunden stets zu senken“, sagt Petr Füzék, Director Business Line OEM bei Digital Charging Solutions. „Durch die Zusammenarbeit mit führenden CPOs wie Ionity und Aral pulse bieten wir exklusive Vorteile, die den Umstieg auf Elektromobilität noch attraktiver machen.“

Quelle: Info per E-Mail