UPS testet in Detroit induktives Laden von Electreon

Dazu partnert UPS mit Electreon, einem Spezialisten für induktives Laden, sowie dem Nutzfahrzeughersteller Xos und dem US-Bundesstaat Michigan. Das Projekt umfasst die Installation von kabellosen Ladestationen in einem UPS-Depot in Detroit, die eine stationäre Aufladung über Nacht ermöglichen. Wieviele induktive Ladestationen dort genau eingerichtet werden, ist allerdings unbekannt, genauso wie auch die Leistungsstärke des oder der Geräte.

In Zusammenarbeit mit Xos wird Electreon seine kabellose Ladetechnologie fahrzeugseitig in einen Stepvan von Xos integrieren. Ziel sei, das Potenzial der Technologie zur Senkung der Gesamtbetriebskosten (TCO) bei der Elektrifizierung von kommerziellen Lieferwagenflotten zu untersuchen.

„Diese neue Partnerschaft mit Electreon und Xos baut auf dem Erfolg des landesweit ersten öffentlichen E-Highway für Elektrofahrzeuge auf“, sagt Justine Johnson, Chief Mobility Officer des Staates Michigan. „Durch die Ausweitung der Anwendungen und Möglichkeiten dieser innovativen Technologie auf den UPS-Standort in Detroit ist Michigan weiterhin führend bei der Elektrifizierung der Mobilität.“

Das mit 200.000 US-Dollar von der Michigan Mobility Funding Platform (MMFP) unterstützt Projekt ist also bereits das zweite mit Beteiligung von Electreon in Detroit: Vergangenes Jahr hatte die Firma dort eine Teststrecke auf einer öffentlichen Straße eingerichtet, auf der das induktive Laden während der Fahrt möglich ist. Das israelische Unternehmen führt weltweit aktuell 18 Projekte für induktives Laden durch, zum Beispiel auch im britischen Coventry oder im israelischen Haifa.

„Wir freuen uns darauf, zu demonstrieren, wie die Technologie von Electreon die Nutzung von Elektrofahrzeugen optimieren kann, und die nahtlose Integration des kabellosen Ladens in den täglichen Flottenbetrieb zu demonstrieren, um Ausfallzeiten zu minimieren und zeit- und ortsunabhängiges Laden zu ermöglichen“, sagt Stefan Tongur, Vice President of Business Development bei Electreon. „Wir sind stolz darauf, diese Arbeit in Michigan zu leisten, einem Staat, der Innovationen und nachhaltige Transportlösungen fördert.“

„Wir sind stolz darauf, mit Electreon zusammenzuarbeiten und UPS dabei zu unterstützen, das Potenzial des kabellosen Ladens in kommerziellen Flotten zu demonstrieren. Dieser innovative Ansatz wird die Art und Weise revolutionieren, wie wir unsere Elektrofahrzeuge mit Strom versorgen, und die Elektrifizierung von Flotten vorantreiben“, ergänzt Dakota Semler, CEO und Mitbegründer von Xos.

Mit dem Projekt wollen Electreon, UPS und Xos einen innovativen Ansatz für die Aufladung von E-Nutzfahrzeugen vorstellen, der sowohl stationäres als auch dynamisches kabelloses Laden umfasst und Betriebsunterbrechungen und Ausfallzeiten beim Aufladen vermeidet. Diese Lösung soll auch die Reichweite von Fahrzeugen erhöhen könen, ohne dass teure Upgrades des Stromnetzes oder die Anschaffung größerer Fahrzeugbatterien erforderlich sind.

Induktives Laden gilt als wichtiges Innovationsthema für Elektroautos. Das Cybercab von Tesla soll komplett ohne Ladeanschluss auskommen und nur induktiv laden. Dabei kommt angeblich die Technologie des deutschen Startups Wiferion zum Einsatz, das vergangenes Jahr von Tesla gekauft und schnell wieder verkauft worden war. Auch der deutsche Zulieferer Mahle hat induktive Ladetechnologie entwickelt, die als Vorlage für einen weltweiten Standard genutzt wurde.

electreon.com