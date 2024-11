Tesla bringt Cybercab nach Europa

Den Auftakt der Europa-Tour macht Deutschland: In Berlin wird das Cybercab im Tesla Store in der Mall of Berlin vom 22. November bis zum 8. Dezember 2024 zu sehen sein. Parallel dazu wird das Cybercab auch in London und Paris ausgestellt. Für eine Besichtigung des Cybercabs ist aber eine Anmeldung nötig, die Website ist unter dieser Meldung verlinkt.

Im Anschluss werden die drei Cybercabs in Tesla Stores in Amsterdam, Stockholm und Oslo gezeigt. Eine ähnliche Show-Tour, wenn auch mit deutlich mehr Stationen, hatte Tesla im Frühjahr mit dem Cybertruck unternommen.

Das Cybercab hatte Tesla im Oktober bei dem „We, Robot“-Event in den USA vorgestellt. Das Cybercab ist ein Zweisitzer ohne Lenkrad und ohne Pedale, auf den im geplanten Robotaxi-Dienst „alle Nutzer über die Tesla App zugreifen können“, wie Tesla ankündigt. Für das autonome Fahren wird das Cybercab ein vergleichbares System nutzen, wie es bereits in den heutigen Modellen verbaut ist. Dabei setzt Tesla auf einen rein Kamera-basierten Ansatz.

Wie schon bei der Präsentation geht Tesla auch in der Mitteilung zu der Europa-Tour nicht auf technische Details des Cybercabs ein. Bekannt ist nur, dass das Fahrzeug keinen klassischen Ladeanschluss hat, sondern nur induktiv geladen werden soll.

Stattdessen betont der Hersteller, seine Vision von einem nachhaltigen Verkehr der Zukunft, der „demokratisiert“ werden müsse. „Wir tragen dazu bei, indem wir Mobilität effizienter, erschwinglicher und sicherer gestalten. Autonomes Fahren macht diese Zukunft schon heute möglich, denn es bietet das Potenzial, den Energieverbrauch, das Verkehrsaufkommen und menschliche Fehler zu reduzieren und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken“, so Tesla.

