RVK hat alle BZ-Busse von Wrightbus erhalten

Regionalverkehr Köln hatte im Mai 2022 FCEV-Busse bei dem nordirischen Hersteller bestellt. Jetzt sind alle 31 Einheiten – laut Wrightbus die ersten auf europäischem Boden – bei dem deutschen ÖPNV-Betreiber eingetroffen. Sie werden derzeit noch getestet, bevor sie in der Region rund um Köln in den Einsatz gehen.

In Brühl, also mitten im RVK-Gebiet, hat Wrightbus in diesem Jahr zudem sein europäisches Service-Center eröffnet. Von dort aus sollen die Fahrzeuge aus den weiteren Aufträgen betreut werden, die Wrightbus inzwischen erhalten hat – etwa von der Saarbahn, Vestische, Cottbusverkehr und West Verkehr. Zudem soll der Standort dem Unternehmen nach eigenen Angaben dabei helfen, seine H2-Busse auch nach Frankreich und in die Benelux-Länder zu bringen.

Die Auslieferung der 31 RVK-Busse bezeichnet Wrightbus-CEO Jean-Marc Gales als die „bei weitem die technisch anspruchsvollste Operation, die wir je durchgeführt haben“. „Neben den Bussen freuen wir uns auch über die Eröffnung unseres europäischen Servicecenters in Brühl. Damit kann unser Expertenteam Busse aller Art mitten im Herzen Europas warten und instand halten“, so der frühere Auto-Manager. „Außerdem stellen wir auf dem ganzen Kontinent Personal ein, um noch mehr Busse in Betrieb nehmen zu können.“

