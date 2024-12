Shell überträgt Ladegeschäft auf privatem Grund an 50five

Shell Recharge Solutions (SRS) gibt an, eine entsprechende Vereinbarung mit 50five unterzeichnet zu haben. Bei der Firma handelt es sich um einen in den Niederlanden ansässigen Anbieter von Ladelösungen, der nun das SBS-Geschäft auf privatem Grund (Heim- und Unternehmenslader) in Großbritannien, den Niederlanden, Deutschland, Frankreich, Belgien und Luxemburg übernimmt. In allen anderen Märkten bleibt Shell Recharge Solutions in der Komplett-Verantwortung, will aber „andere potenzielle externe Partnerschaften prüfen“.

Die Partner betonen, dass es für bestehende Kunden keine Unterbrechung der Produkte und Dienstleistungen geben wird und weiterhin die „integrierten E-Mobilitätslösungen für Leasingunternehmen und Firmenflotten“ angeboten werden. Shell behält zudem das Servicebusiness rund um die Bezahlung via Shell Card, das Laden unterwegs und Flottenlösungen. Die Trennung des Geschäfts soll aber zügig erfolgen: „Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, wird 50five den technischen Prozess der Migration der Ladepunkte von Shell Recharge Solutions in sein Unternehmen einleiten“, heißt es. Die Kunden würden direkt kontaktiert und über weitere Einzelheiten der Übernahme informiert. Im Zuge der Neuordnung werden auch Beschäftigte von Shell zu 50five wechseln.

Mit dem Umbau von Shells Ladegeschäft wird das einstige NewMotion-Business beschnitten, ein vor rund sechs Jahren von Shell aufgekaufter Ladespezialist. Wir erinnern uns: Shell hatte im Herbst 2017 zuerst NewMotion und Anfang 2019 die US-Firma Greenlots übernommen. Anfang 2022 erfolgte die Umbenennung in Shell Recharge Solutions, um „das internationale Angebot an Ladelösungen von Shell unter einer Identität zusammenzufassen“. Das Versprechen damals: „Sauberere Mobilität ermöglichen – zu Hause, am Arbeitsplatz und unterwegs“. NewMotion brachte dabei vor allem seine Erfahrungen bei Heim-Ladelösungen und Roaming-Diensten ein, Greenlots sein Knowhow bei Ladenetzwerken und Flottenservices.

Nun will sich Shell in den sechs genannten Märkten vor allem von der Installation und dem Betrieb der Ladesäulen auf privatem Grund lossagen. Xifeng Wu, Senior Vicepresident Mobility Network and E-Mobility bei Shell, kommentiert: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit 50five, das einen ausgezeichneten Kundenservice für das Laden zu Hause und am Arbeitsplatz bietet. […] Wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, ein besseres öffentliches Ladeerlebnis an Standorten wie unseren Verkaufsstationen, auf öffentlichen Straßen und an Reisezielen zu bieten.“ E-Mobilität sei ein entscheidender Wachstumsbereich für Shell, so Wu.“Wir haben bereits heute rund 70.000 öffentliche Ladepunkte und planen weitere globale Investitionen für die kommenden Jahre.“

Laut Manfred Klumpenaar, CEO der 50five Group, versetzt die Integration der von Shell Recharge Solutions installierten Ladestationen seine Firma in die Lage, seine Rolle als führender Betreiber von Ladestationen in Europa weiter auszubauen. „Unser Ziel war es schon immer, unseren Kunden qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu bieten, wo und wann immer sie benötigt werden. Wir freuen uns darauf, unsere neuen Kollegen und Kunden willkommen zu heißen und gemeinsam am Ausbau unseres europäischen E-Ladenetzes zu arbeiten.“

50five wurde 2016 gegründet, unterhält seinen Hauptsitz in ’s-Hertogenbosch und agiert als Ladestationsbetreiber (Charge Point Operator, CPO). Zum Angebot der Firma zählen integrierte E-Mobilitätslösungen einschließlich Energiemanagement, Energiespeicherung und Charging-as-a-Service.



