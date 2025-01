Lucid Gravity nutzt 2170-Zellen von Panasonic

Beim Lucid Gravity handelt es sich um ein großes E-SUV, das seit dem vergangenen Sommer in der Lucid-Stammfabrik Casa Grande in Arizona gebaut wird. Seit November ist die zweite Baureihe nach der E-Limousine Air in den USA bestellbar – zu Preisen ab 79.900 Dollar.

Dass der Gravity Batteriezellen von Panasonic nutzen wird, steht schon seit Dezember 2022 fest. Damals hatte Lucid Motors einen entsprechenden Liefervertrag für Batteriezellen mit Panasonic Energy geschlossen – zuvor war LGES der Lieferant der Rundzellen. Die Panasonic-Zellen wurden auch in den Lucid Air Pure integriert. Wie genau die Panasonic-Zellen auf die Anforderungen von Lucid angepasst wurden, geht aus den Veröffentlichungen der beiden Unternehmen nicht hervor. Lucid setzt auf 900 Volt Systemspannung, um hohe Entlade- und Ladeleistungen zu erreichen.

In der aktuellen Mitteilung betont Lucid, dass das Batteriepaket im Gravtiy aufgrund der hohen Energiedichte der Zellen bis zu 40 Prozent kleiner sei als jenes der Konkurrenz – die genauen Abmessungen oder der Energiegehalt werden aber nach wie vor nicht genannt. Mit Blick auf die geschätzte EPA-Reichweite von 450 Meilen (724 Kilometer) und den Lucid Air (92 oder 112 kWh) gilt es in der Branche als wahrscheinlich, dass der Gravity das 112-kWh-Pack von Lucid nutzt – oder eine auf die Panasonic-Zellen abgestimmte Weiterentwicklung davon.

Im Moment stammen die 2170-Zellen für Lucid noch aus einer Panasonic-Fabrik in Japan. Sobald das neue US-Werk in De Soto, Kansas, hochgefahren ist, soll Lucid auch mit Zellen aus US-Produktion beliefert werden.

„Durch die Kombination unserer Hochleistungszellen mit hoher Energiedichte mit der Technologie von Lucid konnten wir die einzigartigen Eigenschaften unserer zylindrischen Zellen nutzen, was zu einem SUV mit beispielloser Leistung und Reichweite führte“, sagt Kazuo Tadanobu, CEO von Panasonic Energy. „Das unterstreicht unsere anhaltenden Bemühungen, neue Maßstäbe in der Elektrofahrzeugbranche zu setzen und zu einer nachhaltigen Gesellschaft beizutragen.“

lucidmotors.com, panasonic.com (PDF)