De Lijn bestellt 290 E-Busse bei BYD, Iveco und VDL

Der jetzt an die drei Hersteller vergebene Auftrag hat einen Wert von 185 Millionen Euro und zahlt auf das Ziel von De Lijn ein, bis 2035 eine emissionsfreie Flotte zu erreichen. Die ersten Elektrobusse aus der nun bekanntgewordenen Bestellung sollen bis Ende 2026 ausgeliefert werden. Laut der Tageszeitung „De Tijd“ sind alleine 140 Solobusse à 12 Meter Länge bei BYD bestellt. Dabei dürfte es sich um einen weitere Order aus dem Ende 2023 vereinbarten Rahmenvertrag über die Lieferung von bis zu 500 E-Busse zwischen De Lijn und BYD handeln. Iveco und VDL sollen zudem 100 bzw. 50 Elektro-Gelenkbusse beisteuern.

Die hohen Ambitionen des flämischen ÖPNV-Unternehmens spiegeln sich auch in einem im Februar publik gemachten Auftrag über „600 bis 900“ Elektrobus-Ladestationen im Wert von 24,2 Millionen Euro wider. Der an SPIE-Ekoenergetyka vergebene Auftrag ist Teil eines Rahmenvertrags vom November 2023 für bis zu 1.600 Depot-Ladepunkte über einen Zeitraum von acht Jahren. Schon seit 2022 beschafft De Lijn ausschließlich Elektrobusse. Kürzlich zog das Unternehmen zudem seine fünf wasserstoffbetriebenen Busse zurück und kündigte eine BEV-only-Strategie an.

Dazu braucht es nun beständig BEV-Nachschub: Allein im vergangenen Jahr gab das ÖPNV-Unternehmen bekannt, neben den bis zu 500 E-Bussen von BYD auch 100 elektrische Busse bei Irizar sowie 181 MAN-Elektrobusse bestellt zu haben. Im November 2024 folgte eine Bestellung über 32 Elektro-Gelenkbusse bei Iveco. Dabei handelte es sich um die nächste fixe Bestellung aus einem weiteren Rahmenvertrag über die Lieferung von bis zu 500 Elektrobussen bis zum Jahr 2030.

