Ladeverluste laut ADAC oft höher als angegeben

Der ADAC hat die Ladeverluste von aktuellen Elektroautos untersucht. Die Tester verglichen 15 Elektro-Modelle im Hinblick auf ihren realen Verbrauch an der Ladesäule im Vergleich zur Angabe im Bordcomputer. Ergebnis: Je nach Fahrzeug weichen die Angaben zehn bis 25 Prozent voneinander ab.

In dem Test kam einzig der Kia e-Niro mit der 64-kWh-Batterie unter die Marke von zehn Prozent – mit 9,9 Prozent aber nur knapp. Sprich: Die geladene und damit bezahlte Energiemenge ist 9,9 Prozent höher als der vom Bordcomputer angegebene Verbrauchswert. Die Messsysteme im Auto können die beim Aufladen anfallenden Verluste nicht erfassen. Ladeverluste entstehen beim Laden in der vorgelagerten Elektroinstallation und der Ladestation, im Bordladegerät des Fahrzeuges und in der Antriebsbatterie.

Nach dem e-Niro kamen der BMW i3 120 Ah und der Kia e-Soul (64 kWh) mit 12,2 Prozent auf die nächstbesten Werte – knapp gefolgt vom Hyundai Ioniq Elektro mit 12,3 Prozent. Die Premium E-SUV Audi e-tron (14 Prozent Ladeverlust), Mercedes EQC 400 (15,9 Prozent) und Jaguar I-Pace (17,4 Prozent) landen nur im Mittelfeld.

Beliebte Volumen-Elektroautos wie der Renault Zoe liegen mit 19 Prozent Ladeverlusten (bzw. 18,4 Prozent mit dem R110-Motor) nur auf den hinteren Plätzen. Der Nissan Leaf schneidet mit 17,6 Prozent kaum besser ab. Auffällig sind die Werte bei den eigentlich Baugleichen Seat Mii electric und dem VW e-Up: Während der VW mit 15,8 Prozent im Mittelfeld landet, hat der ADAC bei dem Seat-Pendant mit 20,8 Prozent den zweithöchsten Wert überhaupt ermittelt.

Schlusslicht ist in der ADAC-Auswertung das Tesla Model 3, bei dem der tatsächliche Strombedarf 24,9 Prozent über dem Bordcomputer-Wert liegt. Allerdings nur in der Variante mit Long-Range-Batterie. Für das Tesla Model 3 SR+ hat der ADAC eine Abweichung von 18 Prozent ermittelt.

Zu den genauen Messverfahren und dem Versuchsaufbau, etwa der verwendeten Ladestation, sowie zu den Umgebungsbedingungen hat der Autoklub in der Mitteilung keine Angaben gemacht.

Als Folgerung aus den eigenen Messwerten fordert der ADAC von den Herstellern, nicht nur die Verbrauchswerte, sondern auch die Ladeverluste in Prozent bei den technischen Angaben mitaufzuführen. Nur so könnten Verbraucher eine vollständige Übersicht über den Stromverbrauch erhalten, so der Klub. Außerdem sollten die Hersteller bei der Entwicklung nicht nur auf effiziente Antriebe, sondern auch auf Ladesysteme mit niedrigen Verlusten achten.

adac.de