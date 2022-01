China: 3,3 Millionen NEV-Verkäufe in 2021

In China wurden im vergangenen Jahr rund 3,3 Millionen New Energy Vehicles – also Batterie-elektrische Autos und Plug-in-Hybride – verkauft. Der Dezember war mit 505.000 NEV-Pkw zudem ein neuer Rekordmonat.

Von diesen 505.000 New Energy Vehicles waren 423.000 BEV und 82.000 PHEV, wie aus den Zahlen der China Passenger Car Association (CPCA) hervorgeht. Im bisherigen Rekordmonat November waren es noch 429.000 NEV-Pkw, im besten Monat des Jahres 2020 – es war ebenfalls der Dezember – waren es nur 210.000 Einheiten.

In Wachstumsraten ausgedrückt: Im Dezember 2021 konnten nochmals 17,8 Prozent mehr NEV verkauft werden als im November, gegenüber den Dezember 2020 beträgt das Plus sogar 138,9 Prozent. Der NEV-Marktanteil in China stieg im Dezember auf 21,3 Prozent, im Gesamtjahr 2021 waren es 15,7 Prozent – nach 5,8 Prozent im Jahr 2020.

Diese Zahlen werden von der CPCA als „Großhandelsabsatz“ bezeichnet, das schließt die in China gebauten, aber exportierten Fahrzeuge, mit ein. Allerdings wurden im Dezember von den 505.000 New Energy Vehicles weniger als 8.000 Fahrzeuge exportiert.

Bei den Herstellern zeigt sich sowohl im Dezember als auch im Gesamtjahr das übliche Bild: Betrachtet man die New Energy Vehicles (also inklusive Plug-in-Hybride), liegt BYD vorne. Bei den Batterie-elektrischen Autos ist Tesla der Spitzenreiter, bei den Modellen (sehr wahrscheinlich) der Hongguang Mini EV von SAIC-GM-Wuling – General Motors hat bisher keine konkreten Zahlen genannt, im Gesamtjahr soll sich der Mini EV „fast 400.000“ Mal verkauft haben.

Auffällig bei Tesla ist, dass im Dezember nur 245 Autos exportiert wurden – der Großteil der 70.847 Model 3 und Model Y bliebt also im Land. Damit hat der amerikanische Hersteller sogar weniger Autos exportiert als BYD, da gingen 563 New Energy Vehicles außer Landes. Der Großteil der Exporte entfiel auf SAIC-Pkw mit 5.716 Einheiten, darunter wohl einige MG-Modelle für Europa.

Bei Volkswagen nimmt der Verkauf der dortigen ID.-Modelle langsam Fahrt auf. Im Dezember konnte VW 13.747 seiner MEB-Stromer absetzen und sich damit zwischen Xpeng und Nio einordnen. Im Gesamtjahr liegt VW aber wegen des schwachen Anlaufs hinter den beiden EV-Startups. Für das laufende Jahr peilen die Wolfsburger nach eigenen Angaben 140.000 ID.-Verkäufe in China an.

Für die bessere Übersichtlichkeit haben wir ausgewählte Marken – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Dabei handelt es sich nicht um eine offizielle Rangliste der CPCA, sondern eine Zusammenstellung der Redaktion.

Marke Dezember Gesamt Rang BYD* 92.823 593.745 1 Tesla 70.847 473.078 2 Hongguang Mini EV -** fast 400.000 3 Ora 20.926 135.028 4 GAC Aion 16.675 123.660 5 Geely* 18.813 100.126 6 Xpeng 16.000 98.155 7 Nio 10.489 91.429 8 Volkswagen (MEB) 13.747 70.625 9 Neta Automobile 10.127 69.674 10 WM Motor 5.062 44.157 11 Leap Motor 7.807 43.121 12 Sokon* 6.150 41.440 13 BAIC* 4.198 26.127 14 Voyah*** 3.330 6.791 15 Zeekr**** 3.796 6.007 16

* NEV, also BEV+PHEV, Marken ohne Markierung sind reine BEV-Marken

** Genaue Dezember-Zahlen hat GM nicht kommuniziert

***Die Dongfeng-Marke Voyah liefert erst seit August aus

**** Die Geely-Marke Zeekr liefert erst seit Oktober aus

