„Bidirektionales Laden fürs Zuhause und Flotten“ – Marco Piffaretti von der Sun2Wheel AG

Marco Piffaretti, Mit-Gründer und Verwaltungsrat-Präsident der Sun2Wheel AG, gilt als eMobility-Pionier aus der Schweiz. Er brachte jüngst das Thema „Bidirektionales Laden fürs Zuhause und Flotten“ mit zu unserer Online-Konferenz „electrive.net LIVE“.

Er schilderte, wie Unternehmensschwester EVTEC bereits seit zehn Jahren die Fähigkeit zum bidirektionalen Laden verfeinert. Ziel der Neugründung Sun2Wheel sei, „das bidirektionale Laden zum Standard machen“. Piffaretti berichtete, wie sein Team mit digitalen Lösungen bereits erfolgreich im V2H-Geschäft Fuß fasst – und wie es aus seiner Sicht „naheliegend ist, diese Erkenntnisse auf V2G zu übertragen“.

Mit dem einjährigen Projekt „V2X-Suisse“ läuft in der Schweiz aktuell ein Feldversuch mit 50 Honda-Elektroautos, die während ihrer Stehzeiten einen Teil ihrer Batteriekapazitäten zur Verfügung stellen. Piffaretti ging auf Details der Steuerungs-Plattform ein, die von der Wettervorhersage über die Signale von den Netzbetreibern bis zu den Fahrzeugbuchungen alles bündelt und in konkrete Lade- und Entladebefehle umwandelt. V2G ist auch seiner Sicht nur noch eine Frage der Zeit. Während sich Sun2Wheel auf dem Schweizer Markt „seinen Job machen will“, sucht Piffaretti für die EU Partner, um die Technologie in die Breite zu bringen. „Wir lernen jeden Tag dazu und wollen das über Partnerschaften weitergeben.“