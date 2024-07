Volkswagen-Konzern: China-Geschäft mit BEVs wiegt Absatzminus in Europa auf

Über alle Antriebe hinweg setzte der Volkswagen-Konzern zwischen April und Juni 2,24 Millionen Fahrzeuge ab, das waren 3,8 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Tendenz geht also leicht runter. Nicht so bei reinen Elektroautos: 180.800 Einheiten hatten im zweiten Quartal einen Elektroantrieb an Bord. Das sind fast genau so viele wie im Vorjahreszeitraum (+0,1%) und ergibt einen E-Anteil von 8,1 Prozent. Eine leichte Verbesserung gegenüber den 7,7 Prozent aus dem zweiten Quartal 2023 und ein klares Plus gegenüber den 6,5 Prozent aus dem ersten Quartal 2024, als die Volkswagen Group 136.400 Elektrofahrzeuge absetzte. Für die Steigerung sorgte vor allem China. In Europa und den USA ging der Elektroauto-Absatz zurück.

Doch bevor wir in die geografischen Details gehen, noch ein Blick auf das erste Halbjahr: Von Januar bis Juni kam der Gesamtkonzern hochgerechnet auf 317.200 BEV-Auslieferungen und einen E-Auto-Anteil von 7,3 Prozent. Bei den absoluten Zahlen kommt Volkswagen fast an das erste Halbjahr 2023 heran (321.600 BEVs, -1,4% YoY), was zeigt, dass die aktuelle Nachfrageschwäche in Europa und den USA von dem Zuwachs in China und weiteren Märkten annähernd ausgeglichen wird.

Q2 2024 Q2 2023 Delta (%) H1 2024 H1 2023 Delta (%) Europa 109.700 118.900 -7,7 184.100 217.100 -15,2 USA 12.000 14.000 -14,5 25.200 29.800 -15,4 China 49.600 41.000 21 90.600 62.400 45,2 Rest der Welt 9.500 6.700 41,2 17.300 12.300 40,9 Welt 180.800 180.600 0,1 317.200 321.600 -1,4

Konkret verzeichnete Volkswagen in China im ersten Halbjahr bei Elektroautos einen Absatzzuwachs von 45 Prozent von 62.400 auf 90.600 Einheiten. Zu rückläufigen Entwicklungen kam es dagegen in Europa (-15 Prozent) und den USA (-15 Prozent). Mit 184.100 im ersten Halbjahr verkauften BEVs bleibt Europa quantitativ aber klar der Spitzenmarkt. Die USA verlieren mit 25.200 verkauften Elektroautos gegenüber China weiter an Bedeutung. Im „Rest der Welt“ setzte die Gruppe 17.300 BEVs (+40,9%) ab.

Neben den weltweit 317.200 BEV-Auslieferungen zwischen Januar und Juni verzeichnete der Volkswagen-Konzern übrigens einen Absatz von 136.000 Plug-in-Hybriden. Ein Zuwachs um 17 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2023.

Im Modell-Ranking der reinen Elektroautos lag im ersten Halbjahr der Volkswagen ID.4/ID.5 mit 86.800 verkauften Einheiten vor dem ID.3 und dem Audi Q4 e-tron (inkl. Sportback). Die Top-7 der meistverkauften BEVs sehen Sie hier:

Modelle Q1 Q2 H1 Volkswagen ID.4/ID.5 34.600 Einheiten 52.200 Einheiten 86.800 Einheiten Volkswagen ID.3 26.100 Einheiten 40.100 Einheiten 66.200 Einheiten Audi Q4 e-tron (inkl. Sportback) 22.800 Einheiten 29.300 Einheiten 52.100 Einheiten Skoda Enyaq (inkl. Coupé) 14.000 Einheiten 15.400 Einheiten 29.400 Einheiten Cupra Born 6.900 Einheiten 11.300 Einheiten 18.200 Einheiten Audi Q8 e-tron (inkl. Sportback) 9.600 Einheiten 8.300 Einheiten 17.900 Einheiten Volkswagen ID. Buzz 7.000 Einheiten 7.600 Einheiten 14.600 Einheiten

Auch einen Ausblick, wie sich der Absatz entwickeln dürfte, flechtet Volkswagen in seine Quartalsbilanz ein. So soll der BEV-Auftragsbestand in Westeuropa dem Konzern zufolge um 124 Prozent auf rund 170.000 Fahrzeuge gestiegen sein. Die Zahlen beziehen sich auf den Zuwachs vom ersten Halbjahr 2023 zum ersten Halbjahr 2024. Zu dem Auftragsplus dürften u.a. die für das dritte Quartal angekündigten Modellanläufe beigetragen haben. Bekanntlich werden in den kommenden Monaten erste Exemplare des VW ID.7 Tourer, Audi Q6 e-tron und Porsche Macan Electric an Kunden herausgehen.

Ein zusätzliches Momentum erwartet das Unternehmen im zweiten Halbjahr bei Fahrzeugen mit Plug-In Hybrid-Antrieben durch den Verkaufsstart von Modellen der zweiten Generation mit elektrischen Reichweiten von bis zu 143 Kilometern.

Q2 2024 Q2 2023 Delta (%) H1 2024 H1 2023 Delta (%) Markengruppe Core 134.700 130.300 3,4 230.900 227.300 1,6 Volkswagen Pkw 100.300 94.800 5,8 168.500 164.800 2,2 Škoda 15.500 18.900 -17,9 29.400 31.300 -5,9 SEAT/CUPRA 11.300 9.700 16,6 18.300 18.900 -3,1 Volkswagen

Nutzfahrzeuge 7.600 6.900 10,9 14.700 12.300 19,1 Markengruppe Progressive 41.000 41.100 -0,1 76.700 75.600 1,3 Audi 41.000 41.100 -0,1 76.700 75.600 1,3 Bentley – – – – – – Lamborghini – – – – – – Markengruppe Sport Luxury 4.700 8.800 -46,7 9.000 18.000 -49,9 Porsche 4.700 8.800 -46,7 9.000 18.000 -49,9 Markengruppe

Trucks / TRATON 300 400 -26,4 600 600 -6,9 MAN 100 250 -58,7 240 400 -40,5 Volkswagen

Truck & Bus 10 20 -57,9 80 40 133,3 Scania 60 70 -12,7 110 150 -24,8 Navistar 120 60 107 170 70 148,6 Volkswagen Group (gesamt) 180.800 180.600 0,1 317.200 321.600 -1,4

Zwar gehen die Zahlen der einzelnen Konzernmarken aus der obenstehenden Tabelle hervor, im Detail hat sich aber erst eine der Marken zu den Q2-Zahlen geäußert. Porsche kam demnach im ersten Halbjahr 2024 auf 8.838 verkaufte E-Autos bei einem weltweiten Gesamtabsatz von 155.945 Fahrzeuge (Elektro-Anteil: 5,7%). Konkret handelt es sich dabei allein um den Taycan. Das sind 51 Prozent weniger verkaufte Einheiten des Elektro-Porsche als im Vorjahreszeitraum. Erste Folgen hat dieser Einbruch wohl schon: Vor einigen Tagen war bekannt geworden, dass die Zuffenhausener wegen der schwachen Nachfrage offenbar die Fertigung ihres vollelektrischen Flaggschiffs kürzen.

volkswagen-group.com, newsroom.porsche.com