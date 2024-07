ZSW: Weltweit 42 Millionen Elektro-Pkw unterwegs

Konkret gibt das ZSW einen Bestand von 41.993.140 Elektro-Pkw zum Jahresende 2023 an. Zum Vergleich: 2019 waren es nur 7,8 Millionen BEV und PHEV, für Ende 2022 gibt die Statistik einen Bestand von 27,85 Millionen Fahrzeugen an. Von den knapp 42 Millionen Elektro-Pkw ist die Mehrheit in China unterwegs (23,4 Millionen Fahrzeuge), vor den USA (4,84 Millionen Fahrzeuge) und Deutschland (2,33 Millionen Elektro-Pkw). Dahinter folgen Frankreich (1,59 Millionen Fahrzeuge) und das Vereinigte Königreich (1,54 Millionen Fahrzeuge). Alle anderen Länder kommen maximal auf einen sechsstelligen E-Auto-Bestand.

Bei den Neuzulassungen von Elektro-Pkw weltweit (2023 waren das laut der ZSW-Statistik 14,8 Millionen Fahrzeuge) liegt ebenfalls China mit großem Abstand vorne. Für das eMobility-Vorreiterland gibt das ZSW etwas über neun Millionen Neuzulassungen im vergangenen Jahr aus – oder fast 61 Prozent aller E-Neuzulassungen. 2021 lag Deutschland noch auf Platz 2 vor den USA. 2022 sind die Vereinigten Staaten trotz eines Wachstums in Deutschland vorbeigezogen. Und während 2023 die E-Neuzulassungen in Deutschland von knapp 833.000 E-Fahrzeugen auf 699.940 Einheiten zurückgingen, haben die USA im Vorjahr weiter zugelegt – auf 1,45 Millionen Fahrzeuge. Damit sind die USA – wenn auch mit großem Abstand – neben China das einzige Land weltweit mit siebenstelligen Neuzulassungen von BEV und PHEV im Jahr 2023. Aber: Rechnet man die Neuzulassungen in der EU zusammen, kommt Europa auf 2,5 Millionen Neuzulassungen von Elektro-Pkw.

Bestand an Elektro-Pkw weltweit

2019 2020 2021 2022 2023 Belgien 60.690 102.900 173.200 269.600 462.000 China 3.810.000 5.008.500 8.253.500 14.638.700 23.401.400 Dänemark 25.350 61.580 144.500 217.600 323.100 Deutschland 238.660 588.730 1.184.200 1.877.550 2.330.440 Finnland 29.720 55.870 100.900 150.700 222.300 Frankreich 275.600 470.300 756.400 1.103.000 1.594.800 Italien 39.540 99.260 235.700 332.100 461.500 Japan 263.800 293.100 336.200 431.700 569.600 Kanada 148.000 200.000 282.100 399.200 573.500 Niederlande 200.600 275.600 388.600 524.600 721.700 Norwegen 376.700 480.000 631.600 791.200 891.800 Österreich 37.390 59.050 105.700 152.700 214.900 Portugal 36.400 56.260 85.000 119.400 184.400 Schweden 100.900 184.000 308.100 450.500 584.900 Schweiz 52.690 86.470 140.300 174.800 237.100 Spanien 55.810 88.540 153.900 233.900 353.000 Südkorea 96.710 136.600 252.900 360.000 519.000 UK 223.800 370.800 636.400 1.089.200 1.536.900 USA 1.450.000 1.773.200 2.429.100 3.417.500 4.837.600 Restliche Welt 310.600 452.000 757.200 1.113.200 1.973.200 Gesamt 7.832.960 10.842.760 17.355.500 27.847.150 41.993.140

In Deutschland verliert die Dynamik hingegen deutlich an Fahrt, wie das ZSW resümiert: Nach einer Steigerung von 22 Prozent im Jahr 2022 gegenüber 2021 gingen die Neuzulassungen im vergangenen Jahr sogar um 16 Prozent zurück. Diese Entwicklung sei „durch mehrere Faktoren beeinflusst“ worden. Zum einen sind die Verkaufszahlen von Plug-in-Hybriden aufgrund der zum 31. Dezember 2022 ausgelaufenen staatlichen Förderung stark gesunken. Dieser Rückgang konnte jedoch auch durch ein elfprozentiges Wachstum der rein Batterie-elektrisch angetriebenen Pkw nicht vollständig kompensiert werden. „Die höheren Anschaffungskosten für Elektrofahrzeuge bleiben weiterhin ein häufig genannter Kritikpunkt. Auch die relativ schwache gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland hat vermutlich dämpfend auf die Entwicklung der Elektromobilität gewirkt; ebenso wie sinkende fossile Kraftstoffpreise nach der Hochpreisphase im Jahr 2022“, so das ZSW.

„Um die deutschen Elektromobilitätsziele – 15 Millionen Elektrofahrzeuge im Bestand bis 2030 – zu erreichen und eine neue Dynamik beim Klimaschutz im Verkehrssektor zu entfalten, braucht der Markt neue Impulse. Die Wachstumsinitiative der Bundesregierung zur verstärkten Förderung von elektrischen Dienstwagen kann dabei nur ein erster Schritt sein“, so Andreas Püttner vom ZSW. „Angesichts strikter Sparvorgaben für die öffentlichen Haushalte kann der Impuls insbesondere über die Abschaffung von Privilegien für konventionelle Fahrzeuge – auch als klimaschädliche Subventionen bekannt – erfolgen. So könnte man beispielsweise durch die Streichung von Steuervergünstigungen für fossile Dieselkraftstoffe, das sogenannte Dieselprivileg, sowie die Abschaffung des sogenannten Dienstwagenprivilegs für Fahrzeuge mit konventionellen Antrieben beziehungsweise eine ausschließliche Förderung elektrisch angetriebener Dienstwagen einem ‚Level-Playing-Field‘ mit gleichen Voraussetzungen für Verbrenner und Elektroautos deutlich näher kommen.“

Auch wenn sich der deutsche Markt nicht wie erhofft entwickelt, sind die deutschen Hersteller global vorne mit dabei – wenn auch unter Umständen nicht so weit vorne wie erhofft. VW, BMW und Mercedes finden sich alle drei in den Top 10 der Hersteller, VW rückt bei den Neuzulassungen mit etwas über 1 Millionen verkauften Pkw insgesamt sogar auf Platz 3 vor. Verglichen mit den Branchenführern BYD (China) und Tesla (USA) besteht jedoch rein zahlenmäßig noch eine große Lücke: Das chinesische Unternehmen BYD konnte mit über 3 Millionen verkauften Elektro-Pkw die Anzahl seiner Neuzulassungen im Vergleich zum letzten Jahr um 68 Prozent erneut deutlich steigern und führt damit souverän die Rangliste der Hersteller an, Tesla kann Platz 2 mit 1,8 Millionen Verkäufen weiter behaupten. Auch bei den kumulierten Neuzulassungen liegt BYD (6,33 Millionen Fahrzeuge) vor Tesla (5,44 Millionen E-Autos) und VW (3,31 Millionen Fahrzeuge). Allerdings sind nur bei Tesla reine Elektroautos in der Statistik. Sowohl bei BYD als auch bei VW handelt es sich um Elektroautos und Plug-in-Hybride.

Das zeigt sich auch beim Blick auf die Modelle: Mit 1.211.600 Millionen Einheiten war das Tesla Model Y in der ZSW-Statistik das mit Abstand meistverkaufte Elektroauto weltweit. Auf Platz 2 folgt der BYD Song als Plug-in-Hybrid mit 536.700 Einheiten knapp vor dem Tesla Model 3 mit 528.100 Exemplaren. Das bedeutet auch, dass das Model Y bei den kumulierten Neuzulassungen mit 2,456 Millionen Fahrzeugen das Model 3 (2,334 Millionen) als meistverkauftes E-Auto der Welt überholt hat. Aber auch BYD punktet nicht nur mit Plug-in-Hybriden: Der Atto 3 kam mit 422.600 Einheiten auf Platz 4 (nach nur 1.900 Einheiten in 2022), der Dolphin mit 368.100 Fahrzeugen auf Rang 5 und der Kleinwagen Seagull kam in seinem ersten Jahr bereits auf 280.200 Exemplare.

Kumulierte Neuzulassungen von Elektro-Pkw nach Herstellern

2019 2020 2021 2022 2023 BYD 736.700 916.500 1.510.200 3.308.600 6.333.000 Tesla 885.000 1.384.600 2.320.800 3.634.700 5.443.300 VW 358.000 779.600 1.458.800 2.290.600 3.314.800 SAIC 315.300 584.100 1.201.800 2.388.500 3.168.700 Geely 230.100 373.200 585.200 1.191.300 2.015.900 BMW 414.500 607.100 851.700 1.285.500 1.852.000 Hyundai 230.100 395.800 692.100 1.078.200 1.578.000 Stellantis 81.800 201.300 481.500 889.100 1.347.500 Mercedes 142.140 305.140 525.240 858.740 1.260.640 GAC Group 45.500 107.600 230.400 519.400 1.013.500 Quelle: ZSW

Kumulierte Neuzulassungen von Elektro-Pkw nach Modellen

2019 2020 2021 2022 2023 Tesla Model Y 0 79.700 490.200 1.244.700 2.456.400 Tesla Model 3 450.100 812.900 1.313.600 1.806.200 2.334.300 Hongguang Mini EV 0 119.300 545.800 1.099.900 1.311.700 BYD Song PHEV 88.500 109.700 218.500 629.500 1.166.400 BYD Qin PHEV 153.900 158.600 272.300 467.600 795.100 Nissan Leaf 439.100 490.000 554.200 607.200 629.900 BYD Dolphin 0 0 29.600 235.000 603.100 VW ID.4 0 4.800 124.500 298.500 510.700 Aion S 32.500 78.100 147.300 263.000 485.200 BYD Qin EV300 49.700 98.600 174.200 327.900 482.700 Quelle: ZSW

Quelle: Info per E-Mail (Mitteilung), zsw-bw.de (Daten)