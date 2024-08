China: Elektroauto-Verkäufe rückläufig, aber Plug-in-Hybride stark wie nie

Laut der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) belief sich der Absatz von Elektroautos und Plug-in-Hybriden (sogenannte New Energy Vehicles, NEVs) im Juli auf 991.000 Fahrzeuge. Nach den 1.049.000 New Energy Vehicles im Juni ging es somit wieder unter die Million-Marke. Der Rückgang betrug 5,5 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat bedeutet das Resultat aber eine Verbesserung um 211.000 Einheiten bzw. 27 Prozent.

Batterie-elektrische Fahrzeuge (BEV) kamen dabei auf 551.000 der 991.000 NEV-Verkäufe, 10 Prozent bergab gegenüber Juni, aber ein moderates Plus von 2,6 Prozent gegenüber Juli 2023. Der Plug-in-Hybrid-Absatz (PHEV) stieg dagegen auf ein Allzeithoch von 438.000 Einheiten (+0,5% gegenüber Juni, +81% YoY). Dieser Trend hält in China nun schon seit mehreren Monaten an. Die Verkäufe von Brennstoffzellen-Fahrzeugen bleiben dagegen unbedeutend: Sie lagen im Juli bei 1.000 Einheiten.

Wichtig: Die CAAM erfasst mit diesen Zahlen die Großhandelsverkäufe der Automobilhersteller, einschließlich der Verkäufe in China und der Exporte in Überseemärkte. Deshalb lassen sich auch die Export-Zahlen isolieren. Dazu gleich mehr.

44 % aller neuen Pkw hatten im Juli einen Stecker

Schauen wir erst auf den E-Anteil in China: Da der Gesamtabsatz über alle Antriebe hinweg im Juli bei 2.262.000 Einheiten lag, stieg der Anteil von verkauften Autos mit Stecker im Juli auf 43,8 Prozent. Im Juni lag er angesichts allgemein mehr verkaufter Fahrzeuge noch bei 41,1 Prozent. Interessant: Der Gesamtfahrzeugabsatz sackte in China im Monats- und Jahresvergleich um 11,4 bzw. 5,2 Prozent ab. Damit folgte der BEV-Markt im Juni-Juli-Vergleich fast exakt der Gesamtkurve, während der PHEV-Markt merklich punkten konnte.

Kommen wir zur Exportrate und zu den Inlandsverkäufen: Ohne Berücksichtigung der Exporte lag der NEV-Absatz im Juli bei 887.000 Einheiten (-7,9 gegenüber Juni, +30,7% YoY). Die NEV-Exporte beliefen sich im Umkehrschluss auf 103.000 Einheiten (+20,6% gegenüber Juni, +2,2% YoY). Letzterer Statistikwert lässt sich nochmals aufsplitten in 77.000 exportierte BEVs (+20,9% gegenüber Juni, -16,7% YoY) und 27.000 exportierte PHEVs (+19,9% gegenüber Juni, +190% YoY). Noch schrecken die (geplanten) Strafzölle in der EU und den USA also offenbar nicht ab.

Weiter geht es mit dem Hersteller-Ranking: Der neue Juli-Rekord bei den Plug-in-Hybriden spiegelt sich auch in der Monatsbilanz von Chinas Top-Hersteller BYD wieder. Der chinesische Autobauer verzeichnete zwar gegenüber dem Vormonat 10,5 Prozent weniger verkaufte BEV-Pkw, verbuchte aber bei den PHEVs den fünften Monatsrekord in Folge. Zusammengerechnet kamen dabei 340.799 abgesetzte NEV-Pkw heraus, knapp ein neuer Monatsrekord (+0,2 gegenüber Juni) und ein deutlicher Aufschwung gegenüber Juni 2023 (+30,5 YoY). Die Plug-in-Hybride summierten sich dabei auf 210.799 Einheiten (+8,1% gegenüber Juni, +66,9% YoY), die BEVs erreichten noch 130.000 Verkäufe (-10,5 gegenüber Juni, -3,6 YoY). Und: Die Exportkurve steigt bei BYD – im Juli gingen 30.014 BYD-Fahrzeuge in Überseemärkte, also knapp jedes zehnte NEV-Fahrzeug. Das bedeutet ein Zuwachs von 11,2 Prozent gegenüber Juni und von 65,2 Prozent YoY.

Tesla kam im Juli auf 74.117 abgesetzte BEVs (+4,4% gegenüber Juni, +15,3% YoY) aus seinem Shanghaier Werk, davon gingen 27.890 in den Export und 46.227 in den Inlandsverkauf. Gegenüber Juni bedeutet dies beim Export ein Plus von 137,4% und beim Inlandsabsatz ein Minus von 22% – eine bei Tesla regelmäßig zu beobachtende Schwankung: Tesla produziert häufig in der ersten Hälfte des Quartals eher für den Export und in der zweiten Hälfte für den lokalen Markt. Beliebtestes Modell aus Shanghai war im Juli das Model Y, das 56 Prozent der Verkäufe ausmachte.

Für die Geely-Gruppe stehen für Juli 59.051 verkaufte NEV-Einheiten in der Statistik, ein Plus von 58% YoY. Darunter waren 30.858 BEVs (+26% YoY) und 28.193 PHEVs (+119%) – auch hier sorgen also Plug-in-Hybride zunehmend für Volumen. Innerhalb der Gruppe kam die E-Auto-Marke Zeekr auf 15.655 BEV-Verkäufe (+30% YoY), die Geely-Marke Galaxy verzeichnete 16.704 NEVs (+66% YoY).

Dahinter liegt Changan Automobile 45.418 NEVs (+15% YoY). Mit hohem Tempo nähert sich zudem Hersteller Chery mit nun 45.370 verkauften NEV-Einheiten (+255% YoY). Great Wall Motor hat mit 24.145 NEVs etwas den Anschluss verloren und liegt nun in Schlagweite von Nio mit zuletzt 20.498 verkauften BEVs. Xpeng kann sich aktuell nicht steigern und verzeichnete im Juli 11.145 BEVs (+4% gegenüber Juni, +1% YoY). Die junge Marke Avatr von Changan Automobile, Huawei und CATL meldet dagegen Zuwächse und verkaufte im Vormonat 3.625 NEVs (+ 103% YoY).

cnevpost.com (CAAM), cnevpost.com (BYD), cnevpost.com (Tesla), ir.xiaopeng.com, ir.nio.com, autonews.gasgoo.com (Geely), autonews.gasgoo.com (Avatr), autonews.gasgoo.com (Chery),

autonews.gasgoo.com (Great Wall ), autonews.gasgoo.com (Changan)