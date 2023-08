NEV-Absatz in China bei 780.000 Fahrzeugen

In China wurden im Juli rund 780.000 Elektroautos und Plug-in-Hybride verkauft, 31,6 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Bei den Herstellern enteilt BYD der Konkurrenz immer weiter, aber auch bei den Startups gibt es Bewegung.

Gegenüber den 806.000 im Juni 2023 verkauften sogenannten News Energy Vehicles ging der Absatz aber leicht zurück. Dennoch sind die rund 780.000 NEV der zweitbeste Monatswert des laufenden Jahres. Konkret wurden im Juli laut Zahlen der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) rund 541.000 BEV und 239.000 PHEV abgesetzt. Brennstoffzellenautos (FCEV) gehören zwar auch zu den New Energy Vehicles, spielen mit gerade einmal 200 Neuzulassungen im Juli aber eine untergeordnete Rolle.

Die 541.000 BEV bedeuten im Jahresvergleich ein Plus von 18,2 Prozent, mit Blick auf den Juni (573.000 BEV) einen Rückgang um 5,6 Prozent. Die 239.000 Plug-in-Hybride entsprechen auf Jahressicht einem Wachstum von 77 Prozent.

Über alle Antriebsarten hinweg kamen im Juli 2,39 Millionen Neuwagen auf die chinesischen Straßen (+1,4 Prozent zum Juli 2022, -9 Prozent zum Juni 2023). Damit lag der NEV-Anteil bei 32,7 Prozent. Im Juni war die Stückzahl mit 806.000 New Energy Vehicles zwar größer, deren Anteil lag aber nur bei 30,7 Prozent.

Auch wenn der Juli insgesamt nur der zweitbeste NEV-Monat in 2023 war, gilt das nicht für den Marktführer. Mit 262.161 NEV übertraf BYD das Juni-Ergebnis um fast 10.000 Fahrzeuge. Im laufenden Jahr steht BYD damit bei 1.517.798 Verkäufen. Gemessen an den 1,69 Millionen Fahrzeugen im Gesamtjahr 2022 mag diese Zahl gut klingen, BYD peilt für das Jahr 2023 jedoch glatte drei Millionen Einheiten an. Die Monatszahlen müssen also weiter steigen, wenn BYD in den noch ausstehenden fünf Monaten weitere 1,5 Millionen Fahrzeuge absetzen will. Der Vollständigkeit halber: Von den 262.161 NEV sind 261.105 Pkw und 1.056 NEV-Nutzfahrzeuge. Die Aufteilung BEV zu PHEV liegt grob bei 50:50.

Tesla kommt in der Juli-Statistik für China auf 64.285 Elektroautos, wovon allerdings rund die Hälfte (konkret 32.862 Model 3 und Model Y) in den Export gingen. Bei den Fahrzeugen, die in China auf die Straße gekommen sind, liegt GAC Aion somit vor Tesla: Die NEV-Marke von GAC kommt den dritten Monat in Folge auf etwas über 45.000 Einheiten, im Juli waren es 45.025 Batterie-elektrische Autos. Auch der chinesische Autobauer Great Wall konnte seine NEV-Verkäufe auf einen neuen Rekordwert steigern, in den 28.896 Einheiten sind bei Great Wall aber auch Plug-in-Hybride enthalten.

- ANZEIGE -

Unter den EV-Startups sticht im Juli Nio heraus. Das Unternehmen kam auf 20.462 Einheiten, was sowohl gegenüber dem Vorjahr als auch dem Juni quasi einer Verdopplung entspricht. Dass Nio zum ersten Mal auf mehr als 20.000 Fahrzeuge in einem Monat kam, lag vor allem an dem Lieferbeginn des neuen Mittelklasse-SUV ES6, das bald auch in Europa ausgeliefert werden soll.

Hinter Nio bleibt das Feld der Startups und jungen Marken eng beisammen: Leapmotor kommt auf 14.335 New Energy Vehicles (das Unternehmen verkauft auch Fahrzeuge mit Range Extender), gefolgt von der Geely-Marke Zeekr mit 12.039 BEV, Xpeng mit 11.008 BEV und Neta mit 10.038 NEV.

Interessant ist aus deutscher Sicht, das inzwischen auch wieder Zahlen von VW verfügbar sind. Mit 12.922 Elektroautos reihen sich die Deutschen sogar vor dem neuen China-Partner Xpeng ein. Der Blick auf die Modelle verrät allerdings, wie das VW-Ergebnis zustande kam: Mit 7.378 Einheiten war der ID.3 der meistverkaufte VW in China, für dieses Modell gibt es aber eine enorme Rabattaktion – umgerechnet ist der ID.3 dort ab 15.800 Euro zu haben. Der ID.4 kam auf 4.031 Einheiten, der ID.6 auf 1.513.

Etwas über dem Niveau des ID.4 liegt Smart: Das Joint Venture von Geely und Mercedes-Benz lieferte im Juli 4.292 Fahrzeuge in China aus. Darin ist neben dem #1 inzwischen auch der #3 enthalten, der in China seit dem 20. Juni ausgeliefert wird.

cnevpost.com (CAAM), cnevpost.com (BYD), cnevpost.com (Tesla), cnevpost.com (GAC Aion), cnevpost.com (Great Wall), nio.com (Nio), cnevpost.com (Leapmotor), carnewschina.com (Volkswagen), cnevpost.com (Zeekr), xiaopeng.com (Xpeng), cnevpost.com (Neta), cnevpost.com (Smart)