Neuer Rekord: Mehr als 1,3 Millionen verkaufte Elektrofahrzeuge in den USA

Laut dem Automobilforschungsunternehmen Kelley Blue Book von Cox Automotive hat fast jeder Autohersteller im vergangenen Jahr mehr E-Fahrzeuge verkauft als im Jahr 2023. Über alle Antriebsarten hinweg hatten E-Fahrzeuge in den USA einen Marktanteil von rund 8,1 Prozent. Die Verkäufe von Elektroautos stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 7,3 Prozent auf 1,3 Millionen Einheiten, während der gesamte Automobilmarkt des Landes nur um etwas mehr als zwei Prozent wuchs.

Dennoch wuchs der Absatz von E-Fahrzeugen nicht ganz so schnell wie zwischen 2022 und 2023. Damals stiegen die Verkäufe um 49 Prozent – auch wegen der wachsenden Zahl der in den Staaten verfügbaren Modelle. Ein Anstieg der Elektroauto-Verkäufe um lediglich 7,3 Prozent im Jahr 2024 mag daher fast wie ein Nichts erscheinen.

Schaut man die verschiedenen Hersteller an, so ergibt sich ein gemischtes Bild. Ausgerechnet Platzhirsch Tesla verzeichnete in den USA einen Absatzrückgang von 5,6 Prozent, der damit deutlich höher ausfiel als der weltweite Absatzrückgang des Unternehmens von 1,1 Prozent. Noch heftiger traf es die deutschen Hersteller Mercedes-Benz mit einem Minus beim E-Auto-Absatz in den USA von 40,8 Prozent und Volkswagen mit einem Minus von 51,9 Prozent.

Trotz Absatzeinbruch bei Tesla war das Model Y mit 372.613 Einheiten das mit Abstand meistverkaufte Elektroauto, gefolgt vom Model 3 mit 189.903 Einheiten und dem Ford Mustang Mach-E mit 51.745. Bei letzterem stieg die Zahl der Verkäufe sogar um fast 27 Prozent (von 40.771 Einheiten im Jahr 2023), während die Verkäufe des Tesla Model Y und des Model 3 im Vergleich zum Vorjahr um 6,6 bzw. 17,4 Prozent zurückgingen. Höchster Neueinsteiger ist der Cybertruck von Tesla, der mit 38.965 Einheiten auf Platz 5 gelandet ist. Auf Platz 4 befindet sich übrigens das am Besten platzierte Modell eines ausländischen Herstellers, der Hyundai Ioniq 5 mit 44.400 Einheiten.

Es überrascht daher nicht, dass Tesla auch die Rangliste der E-Auto-Hersteller anführt und im Jahr 2024 insgesamt 633.762 Elektroautos in den Vereinigten Staaten verkaufen konnte. Das sind allerdings – wie oben bereits erwähnt – 5,6 Prozent weniger Einheiten als im Vorjahr. Entsprechend sank auch der Marktanteil von Tesla am E-Auto-Markt in den USA von 48,7 auf 44,4 Prozent

Der zweite Platz geht an Ford, das laut Kelley Blue Book von Cox Automotive im vergangenen Jahr 97.865 Elektroautos (+34,8 Prozent) in den USA verkauft hat, während Chevrolet mit 68.044 verkauften Einheiten (+8,0 Prozent) den dritten Platz belegt. Chevrolet ist Teil von General Motors. Wie bereits berichtet, verkaufte General Motors im Jahr 2024 mehr als 114.000 Elektroautos in den USA, was einem Anstieg von 50 Prozent gegenüber 2023 entspricht.

Doch zurück zum Gesamtbild: Von den 68 von Kelley Blue Book erfassten Modellen verzeichneten 24 einen Verkaufsanstieg im Vergleich zu 2023. Darüber hinaus „waren 17 Modelle völlig neu auf dem Markt; und 27 gingen im Volumen zurück, darunter Modelle, die eingestellt werden, wie der Chevrolet Bolt und der Mazda MX-30“.

Nachdem die US-Automobilindustrie das Jahr 2024 auf einem hohen Level abgeschlossen hat, scheint sie auch hoffnungsvoll ins das neue Jahr zu gehen. Laut der Jahresprognose von Cox Automotive erwartet die Branche ein weiteres Rekordjahr, in dem der Marktanteil von E-Autos auf 10 Prozent an den Neuverkäufen steigen soll. Rechnet man die Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge hinzu, steigt der Anteil auf 15 Prozent.

„Während politische Änderungen in Washington das Wachstum verlangsamen könnten, werden diese Änderungen wahrscheinlich erst in einiger Zeit in Kraft treten, und viele Käufer könnten einsteigen, bevor Änderungen vorgenommen werden. Cox Automotive geht davon aus, dass das Jahr 2025 einen weiteren Rekord für das EV-Volumen bringen wird“, sagt das Unternehmen über die Ankündigung des designierten Präsidenten Donald Trump, die US-Steuergutschrift von 7.500 Dollar für Elektroautos bei seinem Amtsantritt zu streichen. „Tatsächlich wird 2025 wahrscheinlich jedes vierte verkaufte Fahrzeug in irgendeiner Form elektrifiziert sein – als Hybrid, Plug-in-Hybrid oder reines Elektroauto. Eine Sache ist sicher: Jedes Jahr werden mehr Elektrofahrzeuge mit fortschrittlicher Batterietechnologie auf Amerikas Straßen unterwegs sein.“

coxautoinc.com, coxautoinc.com (Hersteller- und Modellranking als PDF)