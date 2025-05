Foxconn entwickelt und baut E-Auto für Mitsubishi

Noch handelt es sich zwar um eine Absichtserklärung (Memorandum of Unterstanding, MoU), doch die Intention ist klar: Die Entwicklung soll durch die E-Auto-Sparte des taiwanesischen Auftragsfertigers erfolgen, die Foxtron heißt. Die Produktion in Thailand soll dann durch den Foxconn-Partner Yulon erfolgen.

Obwohl der Marktstart in nur etwas über einem Jahr erfolgen soll, werden noch keine Details zu dem Fahrzeug genannt – schließlich wurde bisher ja auch nur eine Absichtserklärung und kein verbindlicher Auftrag unterzeichnet. Daher sind noch nicht einmal die Größe oder Karosserieform bekannt, geschweige denn Details zur Batterie oder dem Antriebslayout. Fest steht nur, dass als Basis für das Mitsubishi-Modell die „EV-Lösung von Foxtron“ dienen wird – also vermutlich die eigene E-Auto-Plattform MIH.

Überraschend kommt die Verkündung des Memorandum of Unterstandings nicht, denn bereits Ende März gab es Medienberichte aus Japan, wonach Mitsubishi Foxconn als E-Auto-Partner gewinnen will. Damals war aber vor allem von der E-Auto-Auftragsproduktion bei Foxconn die Rede, tatsächlich geht es auch um die komplette Entwicklung des Fahrzeugs. Dieses wird aber weiter als Mitsubishi verkauft und auch von den Japanern vertrieben.

Hintergrund ist wohl das langsame Auseinanderbrechen der Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz, da sich die beiden Partner Renault und Nissan langsam voneinander entfernen. Als kleinster Hersteller des Bündnisses ist Mitsubishi bei Investitionen in neue Technologien und Modelle abseits des eigenen Kern-Portfolios auf Modelle und Plattformen von Partnern angewiesen – in Europa verkauft Mitsubishi etwa die Plug-in-Hybrid-Version des Renault Captur mit eigenem Logo. Renault soll in Europa auch ein E-SUV für Mitsubishi bauen.

Und passend dazu kündigt etwa auch Mitsubishi Motors North America an, im Sommer 2026 ein Elektromodell in den USA und Kanada auf den Markt zu bringen – auf Basis des neuen Nissan Leaf. „Weitere Details zum Fahrzeug, darunter Name, Bilder, technische Daten, Preis und Verkaufsstart, werden in zukünftigen Ankündigungen bekannt gegeben“, heißt es weiter. Denn bisher hat Nissan den neuen Leaf noch nicht als Serienmodell vorgestellt – auch wenn sich schon abzeichnet, dass die dann dritte Leaf-Generation vom Kompaktwagen zum Crossover mutiert.

Ein pikantes Detail: Foxconn selbst hat Interesse an einer Partnerschaft mit Mitsubishi-Partner Nissan öffentlich verbreitet. Konkret prüft Foxconn den Kauf jener Nissan-Anteile, die Renault abstoßen will.

