In der kurzen Mitteilung der Japaner heißt es, dass die Mazda Motor Corporation mit Tesla eine „Vereinbarung zur Übernahme des North American Charging Standard (NACS) für Ladeanschlüsse an den batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) des Unternehmens getroffen hat, die ab 2027 in Japan auf den Markt kommen“.

Mit dem NACS will Mazda seinen Elektro-Kunden durch ein breiteres Angebot an Ladeoptionen „mehr Komfort bieten“. Mit dem NACS erhalten die Mazda-Kunden Zugang zu den Tesla Superchargern in Japan, über Adapter sollen aber auch Ladesäulen „mit anderen Ladestandards“ genutzt werden können. In Japan sind vor allem CHAdeMO-Schnelllader verbreitet, doch der Ausbau stockt etwas. Das könnte auch ein Beweggrund für Mazda gewesen sein, sich um den Zugang zum japanischen Supercharger-Netz von Tesla zu bemühen. Bestätigt wird das in der kurzen Mitteilung aber nicht, es ist auch kein Statement eines Mazda-Managers enthalten.

Mazda hatte im Januar 2024 angekündigt, den NACS für seine US-Modelle zu übernehmen. Elektrische Mazdas, die ab 2025 auf den US-Markt kommen, werden gemäß der damals geschlossenen Vereinbarung den NACS als Ladestandard nutzen. Aktuell hat Mazda aber noch kein neues E-Auto in den USA in den Verkauf gebracht, das bisher einzige Elektro-Modell, der MX-30, wird schon seit Juli 2023 nicht mehr auf dem US-Markt angeboten.

Tesla hatte im November 2022 das bis dahin proprietäre Design seines Supercharger-Steckers freigegeben und selbst als „North American Charging Standard“ betitelt – auch wenn es zu dem damaligen Zeitpunkt noch kein SAE-Standard war, das ist erst seit Dezember 2023 der Fall. Im Laufe des Jahres 2023 haben dann mehrere Autobauer angekündigt, bei ihren E-Autos in Nordamerika künftig den NACS zu nutzen – angefangen mit Ford und GM, später haben aber auch deutsche Premium-Marken wie Mercedes-Benz und BMW sowie japanische Autobauer Vereinbarungen mit Tesla getroffen. Hintergrund ist die weite Verbreitung und hohe Zuverlässigkeit der Supercharger in Nordamerika, so dass es für viele Hersteller schlichtweg günstiger und schneller war, den Tesla-Standard zu übernehmen und sich Zugang zu den Superchargern zu verschaffen, als eigene, zuverlässige Schnellladenetze aufzubauen.

Ob sich nun Ähnliches auch in Japan wiederholt, wird sich zeigen. Noch ist Mazda mit dem Schritt alleine, von Toyota, Honda, Nissan und Subaru sind noch keine Statements zu Japan bekannt. Alle vier genannten, japanischen Autobauer setzen in den USA aber auf den NACS.

mazda.com