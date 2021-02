Faurecia liefert Wasserstoff-Tanks an Renault

Faurecia wird ab Ende dieses Jahres Wasserstoff-Tanks für eine erste Flotte der von Renault angekündigten leichten Nutzfahrzeuge mit Brennstoffzelle liefern. Entwickeln und produzieren wird Faurecia die Tanks in seinem globalen Kompetenzzentrum im französischen Bavans.

Der Zulieferer hatte rund 25 Millionen Euro in sein globales Kompetenzzentrum für Wasserstoff-Speichersysteme investiert und dieses erst im Oktober letzten Jahres eingeweiht.

Die Ingenieure und Techniker im Kompetenzzentrum arbeiten an der Konzeption und Herstellung von Prototypen nach kundenspezifischen Wünschen. Bei steigendem Volumen soll die Produktion auf ein neues Werk ausgeweitet werden, das Faurecia in Allenjoie baut.

Einer der Kunden für Wasserstoff-Tanks ist nach der jetzigen Ankündigung also Renault. Die Franzosen und der Brennstoffzellen-Spezialist Plug Power planen ihrerseits bis Ende des ersten Halbjahres 2021 die Gründung eines 50:50-Joint-Ventures mit Sitz in Frankreich, welches einen Anteil von über 30 Prozent am Markt für Brennstoffzellen-betriebene leichte Nutzfahrzeuge in Europa anstrebt.

Konkret wird das künftige Joint Venture Kompetenzen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Fertigung und Vertrieb erhalten. Im Bereich F&E planen Renault und Plug Power den Aufbau eines Innovationszentrums für die Entwicklung von Brennstoffzellentechnologien und Fahrzeugen auf der Basis bestehender und zukünftiger Plattformen der Renault-Gruppe.

Renault-Chef Luca de Meo betonte bei der Ankündigung im Januar, dass das Joint-Venture-Projekt voll und ganz Renaults Strategie entspreche. Denn: Bereits im Oktober 2019 hatte Renault angekündigt, die Brennstoffzelle in leichte Nutzfahrzeuge wie den Kangoo Z.E. und Master Z.E. bringen zu wollen. Wenn auch nur als Range Extender.

In Frankreich kooperiert Plug Power seit Kurzem übrigens bereits mit dem Spezialfahrzeug-Hersteller Gaussin. Unabhängig davon streckt das Unternehmen die Fühler auch in andere Regionen der Welt aus. Vor einigen Tagen beteiligte sich die südkoreanische SK Group mit 1,5 Milliarden US-Dollar an Plug Power und übernahm dafür knapp zehn Prozent der Anteile am US-Spezialisten

Und Faurecia? Bereits im November 2019 gründete der französische Zulieferer mit Michelin das Joint Venture Symbio zur Entwicklung und Produktion von Brennstoffzellen-Stacks, welches auch die BZ-Systeme an Renault liefert. Zwischenzeitlich folgte ein Großauftrag über die Lieferung von 10.000 H2-Tanks für 1.600 Brennstoffzellen-Lkw von Hyundai. Im Oktober letzten Jahres fand die Einweihung des Kompetenzzentrums für Wasserstoff-Speichersysteme im französischen Bavans statt. Und erst vor wenigen Tagen gab Faurecia die Übernahme der Mehrheit an CLD bekannt, einem der größten Hersteller von Hochdrucktanks in China. Damit setzen die Franzosen auf das weitere Wachstum des Wasserstoff-Markts in China.

renault.com, faurecia.com