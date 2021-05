E-Tretroller von Bolt Technology kommen nach Deutschland

Das unter anderem von Daimler unterstützte estnische Unternehmen Bolt Technology bringt seine elektrischen Tretroller nun auch im großen Stil nach Deutschland. Dabei geht es um eine fünfstellige Zahl an Fahrzeugen.

Vom 18. Mai an seien rund 15.000 der Mikromobilitäts-Fahrzeuge in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, Köln, Stuttgart, Potsdam, Nürnberg und Fürth nutzbar, sagte der für Deutschland verantwortliche Manager Balthasar Scheder der „FAZ“. Bolt unterhält bisher Flotten in 85 Städten in 15 Ländern.

Laut Scheder habe man sich in den vergangenen beiden Jahren vor allem auf Osteuropa konzentriert und aus dem Aufbau dort gelernt. „Jetzt sind wir bereit für den deutschen Markt“, zitiert die „Frankfurter Allgemeine“ den Manager. „Wir haben genügend zu bieten, um auch auf einem solch wettbewerbsstarken Markt erfolgreich bestehen zu können.“ Mit den Fortschritten der Impfkampagne sei jetzt „der ideale Zeitpunkt“ für den Start in Deutschland.

Wie Bolt-Manager Scheder ankündigt, will sich der Anbieter vor allem über den Preis differenzieren. Um sich im Wettbewerb durchzusetzen, wolle Bolt in Deutschland „langfristig die günstigsten Konditionen anbieten“, so Scheder in der „FAZ“. Anfangs soll es keine Entsperr-Gebühr geben, der Minutenpreis soll bei fünf Cent liegen. Später sollen die Gebühren aber steigen.

Bolt Technology wurde von dem estnischen Unternehmen Taxify als Fahrtenvermittler gegründet und sollte zu einer Art Uber-Konkurrent aufgebaut werden. Taxify selbst bietet unter anderem in Paris E-Tretroller an.

In einigen Ländern kann man sich über die App von Bolt Technology auch Essen liefern lassen, in Deutschland soll vorerst nur das E-Tretroller-Angebot genutzt werden können. Ob es später auch die Liefer-Angebote oder eine Fahrtenvermittlung unter der Marke Bolt geben soll, wollte Scheder nicht bestätigen.

Bolt Technology darf nicht mit dem US-Unternehmen Bolt Mobility verwechselt werden, das von dem jamaikanischen Sprint-Star Usain Bolt gegründet wurde. Bolt Mobility entwickelt und verkauft unter anderem einen E-Roller mit 45 km/h Höchstgeschwindigkeit.

