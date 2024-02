Sixt Charge – Autovermieter integriert Elli-Ladedienst in eigene App

Die Lösung namens Sixt Charge wurde gemeinsam mit der Volkswagen-Tochter Elli entwickelt. Nach dem Start in den Niederlanden im Dezember 2023 ist Sixt Charge nun in weiteren europäischen Märkten, darunter auch Deutschland, verfügbar. Über das neue Angebot in der App des Vermieters erhalten Kunden Zugang zu fast 400.000 Ladepunkten im öffentlichen Ladenetzwerk von Elli, die auf diese Weise allesamt ohne Ladekarte zugänglich sind.

„Die neue Lösung will Hemmschwellen senken, die viele Menschen bislang noch vom Umstieg auf E-Mobilität abhalten“, so der Autovermieter in der Mitteilung. Man sei der erste große Anbieter der Branche, „der seinen Kunden eine direkt in die eigene App integrierte Ladelösung für E-Fahrzeuge zur Verfügung stellt“. Wie bei derartigen Ladediensten üblich können alle Schritte vom Finden der Ladestationen über das Starten des Ladevorgangs bis zu dessen Abrechnung in der App verfügbar. Der Vorteil ist, dass die Kunden kein weiteres Lade-Konto benötigen – bei Sixt sind sie ja ohnehin registriert, wenn sie in einem elektrischen Mietwagen des Anbieters sitzen.

Derzeit ist das Angebot in Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden und Österreich verfügbar. „In den kommenden Monaten“ will Sixt seine Ladelösung in weiteren europäischen Märkten einführen. „Damit wird die Anzahl der verfügbaren Ladepunkte und Länder sukzessive noch weiter steigen“, so das Unternehmen.

Ende 2023 hatte Sixt zwar bestätigt, sich von den Tesla-Fahrzeugen in seiner Flotte zu trennen. Am Gesamtziel, bis zum Ende des Jahrzehnts 70 bis 90 Prozent seiner Flotte zu elektrifizieren, will Sixt aber festhalten. Eine wichtige Rolle könnten dabei E-Autos der Stellantis-Marken spielen: Im Januar haben Sixt und der Autobauer einen Rahmenvertrag über bis zu 250.000 Fahrzeuge geschlossen – darunter auch elektrische.

„Mit dem sukzessiven Roll-out von Sixt charge in unseren europäischen Märkten erweitern wir unser umfangreiches Ökosystem an nachhaltigen Mobilitätsangeboten“, sagt Nico Gabriel, Chief Operating Officer (COO) der Sixt SE. „Per Zugriff über die Sixt App machen wir Laden so einfach und nahtlos wie möglich und packen damit eine der größten Herausforderungen für die Akzeptanz von E-Mobilität an. Gemeinsam mit unserem Partner Elli möchten wir nachhaltige Mobilität für noch mehr Menschen erlebbar machen.“

Giovanni Palazzo, CEO von Elli und Global Senior Vice President Charging & Energy des Volkswagen Konzerns, ergänzt: „Kooperationen und gemeinsam entwickelte Innovationen sind essenziell, um den Umstieg auf die Elektromobilität zu beschleunigen und eine intelligente, nachhaltige Zukunft voranzutreiben. Indem wir unser weitreichendes Elli-Ladenetzwerk und unsere digitalen Services für Sixt Kunden öffnen, verbessern wir die Reisequalität für E-Fahrer in Europa signifikant.“

Quelle: Info per E-Mail