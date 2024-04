Volvo und CATL starten Recycling-Kooperation in China

Im Rahmen der Vereinbarung wird Volvo Cars ausgediente Batterien aus seinen Fahrzeugen von zertifizierten Partnern demontieren lassen, um über 90 Prozent der Metalle wie Nickel, Kobalt und Lithium zurückzugewinnen. CATL wird diese recycelten Materialien dann in neuen Batterien für Volvo-Fahrzeuge verwenden. Eine entsprechende Absichtserklärung haben die beiden Unternehmen in dieser Woche unterzeichnet.

Offizielles Ziel der Partnerschaft ist es, das Recycling von Batteriematerialien zu fördern und den CO2-Fußabdruck von Elektrofahrzeugen während ihres gesamten Lebenszyklus zu verringern. Chinesische Medien zitieren zudem aus einer in China verbreiteten Erklärung von Volvo, dass ausgediente Batterien, die nicht ordnungsgemäß entsorgt würden, „eine ernsthafte Herausforderung für die Umwelt darstellen“ würden. Mit der „rasanten Entwicklung des chinesischen Marktes für Elektrofahrzeuge“ steigt nicht nur der Bedarf an Batteriematerialien, sondern es kommen auch zunehmend Batterien aus Elektroautos an ihr Nutzungsende.

Die Vereinbarung sei ein „wichtiger Meilenstein beim Aufbau eines Geschäftsmodells für Batterierecycling und geschlossenen Kreislauf in China“ und schlage ein neues Kapitel im geschlossenen Kreislaufmanagement des Batteriekreislaufs auf, sagte Tan Libin, Co-Präsident für Marketing bei CATL.

Volvo lässt bereits seit einigen Jahren Verbrenner-Limousinen bei Geely in China fertigen. Bei den Elektrofahrzeugen läuft der große Van EM90 in China vom Band, der nur in China verkauft wird. Später soll auch die Produktion des großen E-SUV EX90 ergänzend zur US-Fertigung in South Carolina ebenfalls in China anlaufen – beide Volvo-Modelle nutzen Batteriezellen von CATL. Im kommenden Jahr soll Berichten zufolge die Produktion einer großen Elektro-Limousine namens ES90 in China starten.

Volvo will gemäß seiner Nachhaltigkeitsstrategie bis 2040 Netto-Null-Emissionen erreichen und ab 2030 mindestens 35 Prozent recycelte Materialien in neuen, bis dahin rein elektrischen Modellen einsetzen. Daher engagieren sich die Schweden seit 2021 in einer globalen Initiative, um Recycling-Kreisläufe entwickeln. Seit 2022 besteht in Nordamerika zudem eine Recycling-Kooperation mit Redwood Materials.

cnevpost.com, metal.com, morningstar.com