Maingau Energie nimmt Änderungen an seinen Ladetarifen vor

Zuletzt hatte Maingau vor gut einem Jahr seine Preise angehoben. Für Privatkunden des Autostrom-Tarifs wurde es jeweils fünf Cent pro Kilowattstunde teurer, im rabattierten Ladetarif für bestehende Maingau-Energiekunden wurde es sogar um zehn Cent teurer. Nun hat das Unternehmen erneut Änderungen an seinen Ladetarifen angekündigt.

Wie der Energieversorger auf seiner Webseite schreibt und auch per E-Mail mitgeteilt hat, gelten die neuen Preise zum 10. Juli 2024. Für Privatkunden steigen die Normalpreise an AC-Ladesäulen in Deutschland erneut um fünf Cent pro Kilowattstunde. Für Ladestationen dieser Art im Ausland bleibt der Preis mit 0,69 €/kWh unverändert. An Gleichstromladern innerhalb Deutschlands zahlen Kunden künftig 0,69 €/kWh, das sind fünf Cent mehr als bisher. Im Ausland werden weiterhin 0,79 €/kWh fällig. Aber: Wer an Ladesäulen von Aral, Allego, Mer, EnBW, EWE Go oder E.ON lädt, egal in welchem Land, der zahlt nach dem neuen Tarif einen Preis von 79 Cent pro Kilowattstunde und nicht wie aktuell 0,64 €/kWh.

Privatkunden hingegen, die den Vorteilstarif nutzen können, haben weniger Änderungen zu erwarten. Für AC-Ladevorgänge, egal ob in Deutschland oder im Ausland, werden weiterhin 0,49 €/kWh aufgerufen. Auch die Preise an DC-Ladesäulen bleiben mit 0,59 €/kWh gleich. Einzig bei Aral, Allego, Mer, EnBW, EWE Go und E.ON zahlen auch sie ab dem 10. Juli 0,79 €/kWh.

Ob nun Normal- oder Vorteilspreis, in beiden Fällen wird Ionity nicht mehr gesondert aufgeführt. Eine Anfrage dazu läuft bereits. Sobald die Antwort vorliegt, reichen wir diese nach.

Änderungen gibt es auch bei den Blockiergebühren, die Maingau als Standzeitzuschlag aufführt. Bislang konnten Kunden an einer AC-Ladesäule bis zu vier Stunden stehen, ehe eine zusätzliche Gebühr von 0,10 €/min (maximal jedoch 12 € pro Ladevorgang) erhoben wurde. Künftig ist dies bereits nach drei Stunden der Fall. An DC-Ladesäulen bleibt es bei den 0,10 €/min (maximal jedoch 12 € pro Ladevorgang) nach einer Stunde.

Tarifstruktur ab dem 10.07.2024 für Privatkunden:

Normalpreis Preise für Maingau-Kunden AC 0,59 €/kWh 0,49 €/kWh AC Ausland 0,69 €/kWh 0,49 €/kWh Blockiergebühr 0,10 €/min nach 3h 0,10 €/min nach 3h max. 12 € pro Ladevorgang max. 12 € pro Ladevorgang DC 0,69 €/kWh 0,59 €/kWh DC Ausland 0,79 €/kWh 0,59 €/kWh DC bestimmte Anbieter* 0,79 €/kWh 0,79 €/kWh Blockiergebühr 0,10 €/min nach 1h 0,10 €/min nach 1h max. 12 € pro Ladevorgang max. 12 € pro Ladevorgang

* zu den bestimmten Anbietern zählen Aral, Allego, Mer, EnBW, Ewe Go und E.ON

Bei Business-Kunden des Autostrom-Tarifs, der bei einer Flotte von bis zu fünf Elektrofahrzeugen genutzt werden kann, nimmt Maingau Energie ebenfalls Anpassungen vor. Ob Normal- oder Vorteilspreis, in beiden Fällen bleiben die Preise pro Kilowattstunde an AC-Ladesäulen gleich: Kunden mit dem Vorteilspreis zahlen deutschlandweit und auch im Ausland weiterhin 0,49 €/kWh. Alle anderen Kunden zahlen weiterhin 0,59 €/kWh in Deutschland und 0,70 €/kWh im Ausland. An DC-Ladesäulen werden für Vorteilskunden ab dem 10. Juli in Deutschland als auch im Ausland 0,59 €/kWh aufgerufen, womit der Preis unverändert bleibt. Für die restlichen Kunden wird es hingegen teurer. So kostet eine Kilowattstunde ab dem Stichtag deutschlandweit 80 Cent und 85 Cent im Ausland.

Wer an Ladesäulen von Aral, Allego, Mer, EnBW, EWE Go oder E.ON als Business-Kunde lädt, zahlt unabhängig vom Land und Tarif 0,90 €/kWh. Auch in diesen Tarifen wird Ionity nicht mehr gesondert aufgeführt.

Änderungen gibt es auch hier bei den Blockiergebühren. Bislang konnten Business-Kunden an einer AC-Ladesäule bis zu vier Stunden stehen, ehe eine zusätzliche Gebühr von 0,10 €/min (maximal jedoch 12 € pro Ladevorgang) erhoben wurde. Künftig ist dies bereits nach drei Stunden der Fall. An DC-Ladesäulen bleibt es bei den 0,10 €/min (maximal jedoch 12 € pro Ladevorgang) nach einer Stunde.

Tarifstruktur ab dem 10.07.2024 für Businesskunden:

Normalpreis AC 0,59 €/kWh 0,49 €/kWh AC Ausland 0,70 €/kWh 0,49 €/kWh Blockiergebühr 0,10 €/min nach 3h 0,10 €/min nach 3h max. 12 € pro Ladevorgang max. 12 € pro Ladevorgang DC 0,80 €/kWh 0,59 €/kWh DC Ausland 0,85 €/kWh 0,59 €/kWh DC bestimmte Anbieter* 0,90 €/kWh 0,90 €/kWh Blockiergebühr 0,10 €/min nach 1h 0,10 €/min nach 1h max. 12 € pro Ladevorgang max. 12 € pro Ladevorgang

* zu den bestimmten Anbietern zählen Aral, Allego, Mer, EnBW, Ewe Go und E.ON

Eine Begründung für die neuen Preise nennt der Energieversorger weder auf seiner Webseite noch in der E-Mail an seine Kunden. Maingau Energie reiht sich mit seiner Staffelung jedoch in einem sich abzeichnenden Trend ein. Im April hatte zunächst die EnBW mit einer Änderung seiner Ladetarife aufhorchen lassen und für Unmut gesorgt. Auch Plugsurfing hat sein Preismodell angepasst und eine Staffelung eingeführt. Mit Maingau folgt ein weiterer Ladetarif-Anbieter.

Quelle: Info per E-Mail, maingau-energie.de (Privatkunden), maingau-energie.de (Business-Kunden)