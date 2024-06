Allego verlangt ab Juli HPC-Blockiergebühr

In Deutschland liegt diese „Überziehungsgebühr“, wie Allego die Tarif-Komponente offiziell nennt, bei 0,207 Euro/Minute netto bzw. mit 19 Prozent Mehrwertsteuer bei 0,246 Euro/Minute brutto. In Österreich sind es – ausgehend vom gleichen Netto-Betrag – brutto 0,248 Euro/Minute. In Finnland sind es (mit 24 Prozent MwSt.) mit 0,257 Euro/Min die höchsten Blockiergebühren der Euro-Länder. Bei den Vergleichen zu Norwegen, Schweden und Dänemark mit jeweils 25 Prozent Mehrwertsteuer, kommt noch der Faktor des aktuellen Wechselkurses zu den jeweiligen Landeswährungen hinzu.

Mit der Gebühr will Allego nach eigenen Angaben „die Wartezeiten für alle Elektrofahrzeuge zu verkürzen und die effektive Nutzung unserer HPC-Ladegeräte zu fördern“. „Diese Gebühr stellt sicher, dass alle Fahrer von Elektrofahrzeugen fairen und zeitgerechten Zugang zu Ladestationen haben. Angesichts des rasanten Wachstums des Marktes für Elektrofahrzeuge und der steigenden Nachfrage nach Ladeinfrastruktur müssen die Ladestationen effizient genutzt werden“, teilt das Unternehmen mit. „Die Überschreitungsgebühr soll verlängerte Ladevorgänge verhindern, die die Ladestationen länger als nötig beanspruchen, und so eine gerechtere Verteilung der Ressourcen gewährleisten.“

Während bei anderen Anbietern entsprechende Blockiergebühren an DC-Stationen oft nach 60 Minuten Ladezeit anfallen, hat sich Allego bewusst für 45 Minuten entschieden. Bei einer 70-kWh-Batterie dauert ein Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent bei einer durchschnittlichen Ladeleistung von 65 kW etwa eine Dreiviertel Stunde. „Diese Dauer ist ein angemessener Richtwert basierend auf den aktuellen Fähigkeiten von Elektrofahrzeugen“, so Allego. Sprich: Ältere Elektroautos, die eventuell langsamer laden, werden unter Umständen nicht die 80 Prozent Ladestand erreicht haben, bevor nach 45 Minuten Blockiergebühren anfallen. Wie immer gilt aber: Die Blockiergebühr wird nur berechnet, wenn auch über Allego selbst geladen wird. Wird der Ladevorgang an einer Allego-Säule über einen anderen Ladedienst gestartet, gelten die dortigen Tarife und Bedingungen.

Land HPC-Tarif Blockiergebühr nach 45min Österreich 0,73 €/kWh 0,248 €/min Belgien 0,73 €/kWh 0,250 €/min Dänemark 5,75 DKK/kWh 1,925 DKK/min Estland 0,69 €/kWh 0,253 €/min Finnland 0,59 €/kWh 0,257 €/min Frankreich 0,59 €/kWh 0,248 €/min Deutschland 0,73 €/kWh 0,246 €/min Italien 0,96 €/kWh 0,253 €/min Niederlande 0,79 €/kWh 0,250 €/min Norwegen 4,99 NOK/kWh 1,738 NOK/min Polen 3,39 PLN/kWh 1,095 PLN/min Großbritannien 0,63 £/kWh 0,2178 £/min Schweden 8,18 SEK/kWh 2,9375 SEK/min

An den Kosten je Kilowattstunde ändert sich nichts: In Deutschland werden seit Juli 2023 73 Cent pro Kilowattstunde an Allegos DC-Ladestationen berechnet (0,613 €/kWh netto). Auch in Österreich sind es 0,73 €/kWh brutto. In den Niederlanden sind es 0,79 €/kWh, in Frankreich hingegen nur 0,59 €/kWh, um einige Beispiele zu nennen.

Eine weitere Besonderheit bei der „Überziehungsgebühr“ gibt es in den Niederlanden: Hier wird die Gebühr von 0,25 Euro auch an AC-Ladestationen von Allego berechnet – aber nicht pro Minute, sondern pro Stunde. Damit sollen vor allem „Langzeit-Parker“ an Ladestationen zu einem Umdenken bewegt werden. „Fahrer, die öffentliche Ladestationen nutzen, müssen sich diese Plätze mit anderen Nutzern von Elektrofahrzeugen teilen. Immer häufiger kommt es zu Beschwerden über Ladestationen, die weit über die erforderliche Ladezeit hinaus belegt sind“, schreibt Allego hierzu. „In manchen Fällen beträgt diese Überschreitung der Ladezeit nur wenige Stunden, oft aber auch mehrere Tage. Andere Fahrer von Elektrofahrzeugen werden dann verdrängt oder müssen zu ungünstigeren Zeitpunkten laden. In Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden und nach Anfragen besorgter Fahrer will Allego das Problem durch die Einführung einer Überschreitungsgebühr lösen.“

allego.eu