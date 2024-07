Nordamerika: Toyota wird achter Gesellschafter von Schnelllade-JV Ionna

Das im Juli 2023 von sieben großen Autoherstellern angekündigte Joint Venture hat den Aufbau eines Schnellladenetzwerks in Nordamerika zum Ziel. Mit Seth Cutler, der zum 1. Februar 2024 die Rolle als CEO übernahm, plant Ionna in Nordamerika bis 2030 den Aufbau von mindestens 30.000 Schnellladepunkten (NACS- ebenso wie CCS-Ladepunkten). Im vergangenen Sommer hatten sich vor diesem Hintergrund BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz und Stellantis zusammengeschlossen. Nun kommt also Toyota als achter OEM hinzu.

„Wir freuen uns, unsere Unterstützung von IONNA bei der Installation von DC-Schnellladestationen in den USA und Kanada bekannt zu geben“, so Ted Ogawa, Präsident und CEO von Toyota Motor North America. „Wir glauben, dass dies nicht nur die Akzeptanz von BEVs fördern und das Vertrauen der Kunden in diese Technologie stärken wird, sondern auch unseren Toyota- und Lexus-Kunden den Zugang zu IONNAs schnell wachsendem Ladenetzwerk in Nordamerika ermöglicht.“

Ionna-CEO Seth Cutler gibt an, sich sehr zu freuen, Toyota in der wachsenden Ionna-Familie willkommen zu heißen. „Toyotas Vision für die Zukunft der Elektromobilität in Nordamerika stimmt perfekt mit unserer Mission überein, die Grenzen für die höchsten Standards für Qualität, Zuverlässigkeit und Kundenerfahrung zu verschieben. Diese Partnerschaft ist ein weiterer wichtiger Schritt auf unserem gemeinsamen Weg, das Laden von Elektrofahrzeugen zu transformieren und die Einführung nachhaltiger Mobilität in Nordamerika voranzutreiben.“

pressroom.toyota.com, ionna.com