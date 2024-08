Air Products skizziert Pläne für H2-Tankstellennetz in Europa

Die H2-Tankstellen will Air Products entlang wichtiger Verkehrskorridore in der Nähe des Transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-T) installieren. Angaben zur Anzahl der geplanten Wasserstoff-Tankstellen macht Air Products nicht. Dies dürfte in erster Linie von Fördergeldern abhängen. Außerhalb Europas gab Air Products erst kürzlich bekannt, auch Wasserstofftankstellen-Netze von Nord- bis Südkalifornien in den USA und zwischen Edmonton und Calgary in Kanada zu errichten. Aber dies nur am Rande.

Doch zurück nach Europa: Für einige bestehende sowie geplante H2-Tankstellen in Belgien, den Niederlanden und Deutschland hat Air Products von der EU-Kommission bereits Subventionen im Rahmen des Förderprogramms Connecting Europe Facility (CEF) erhalten, ebenso vom Land Nordrhein-Westfalen für zwei H2-Tankstellen in Meckenheim und Duisburg.

Ans Netz gehen werden demnächst erst einmal Standorte in Rotterdam (Niederlande) und Hürth (Deutschland), die sich derzeit in der Inbetriebnahme befinden. In Belgien sind zudem eine H2-Tankstelle auf einem Gelände der Volvo-Gruppe im Hafen von Gent und eine weitere im Hafen von Zeebrugge geplant. Bei letzterer handelt es sich um eine Tankstelle, die die Abgabe von flüssigen Wasserstoff (LH2) unterstützt. Zur Verflüssigung des H2 bauen die Amerikaner zurzeit eine Anlage in Rotterdam auf.

Übrigens: Air Products wurde erst vor wenigen Tagen in Zusammenhang mit der startenden Kundenerprobung des kommenden H2-Lkw von Daimler Truck erwähnt. Der Konzern gehört zu einem von fünf Kunden, die den Mercedes-Benz GenH2 Trucks testen werden. Air Products gibt an, in Zusammenarbeit mit Daimler Truck vor diesem Hintergrund eine eigene mobile H2-Tankstelle in Duisburg einsetzen zu wollen.

airproducts.com