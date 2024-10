50 Globus-Baumärkte mit Schnellladern ausgestattet

Bereits Ende 2020 hatten die Pfalzwerke angekündigt, bis Ende 2023 an 90 Filialen der Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG Ladeinfrastruktur anbieten zu wollen. Das damals angekündigte Ziel, dieses Vorhaben bis 2023 abzuschließen, konnte jedoch nicht erreicht werden. Stattdessen teilt Globus nun mit, dass immerhin bereits mehr als die Hälfte der eigenen Baumärkte mit Ladeinfrastruktur ausgestattet werden konnte. Insgesamt seien es über 266 Ladepunkte.

Erst kürzlich wurde mit der Globus-Filiale in Wetzlar der 50. Standort mit Schnellladesäulen in Betrieb genommen. Vor Ort stehen drei High Power Charger des Herstellers EnerCharge mit jeweils zwei Ladepunkten zur Verfügung. Jede Säule bietet eine Ladeleistung von bis zu 320 kW. Laden zwei Fahrzeuge gleichzeitig, wird die Leistung geteilt.

„Mit dem Ausbau der Ladestationen für Elektrofahrzeuge freuen wir uns, unseren Kunden einen weiteren nachhaltigen Service anzubieten. Mit der Inbetriebnahme am 50. Globus Baumarkt verfügen wir inzwischen überregional insgesamt über 266 E-Ladepunkte. An Spitzentagen laden bei Globus Baumarkt bereits 660 E-Autos“, so Tobias Walter, Leiter Bauwesen/Immobilien bei Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG.

Aber nicht nur die Baumärkte von Globus werden von den Pfalzwerken mit Ladeinfrastruktur versorgt, sondern auch mit vielen anderen Baumarktketten und Einzelhändlern pflegt der Energieversorger Partnerschaften. So bestehen unter anderem Kooperationen mit Hornbach, Pflanzen Kölle, Decathlon oder auch Obi. Zuletzt wurde angekündigt, in den nächsten vier Jahren insgesamt rund 500 Schnellladepunkte auf den Parkplätzen der deutschen XXXLutz-Möbelhäuser zu installieren. Der erste gemeinsame Ladepark wurde Ende September in Wolfsburg in Betrieb genommen.

