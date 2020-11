VW und Griechenland wollen Modellinsel für klimaneutrale Mobilität schaffen

Der VW-Konzern und die Regierung Griechenlands haben vereinbart, ein „wegweisendes Mobilitätssystem“ auf der Mittelmeerinsel Astypalea aufzubauen. Dazu soll das aktuelle Verkehrssystem der Insel auf E-Fahrzeuge und regenerative Energien umgestellt werden.

Langfristig soll Astypalea so zu einer Modellinsel für klimaneutrale Mobilität werden, heißt es in einer Mitteilung. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde heute unterzeichnet.

Im Mittelpunkt des Projekts stehe ein Verkehrssystem mit smarten Mobilitätsdiensten wie einem ganzjährig arbeitenden elektrischen Ridesharing-Dienst, der den „heute noch sehr begrenzten Busverkehr“ attraktiver machen soll. Zusammen mit lokalen Partnern werde zudem ein Teil der konventionellen Fahrzeugvermietung in ein Carsharing umgewandelt, das neben E-Autos auch E-Roller der Konzernmarke Seat sowie E-Bikes anbieten soll.

Allein durch diese Vorhaben soll die Fahrzeugflotte auf der Insel deutlich reduziert werden. Insgesamt sollen rund 1.500 Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren durch rund 1.000 Elektrofahrzeuge ersetzt werden. Doch damit nicht genug der Elektrifizierung: Auch Nutzfahrzeuge der lokalen Wirtschaft sowie Behördenfahrzeuge – wie Polizei, Krankenwagen und der Fuhrpark des öffentlichen Sektors – sollen elektrifiziert werden. Volkswagen will zudem auf der gesamten Insel die Wallboxen von Elli installieren, „um eine umfassende Ladeinfrastruktur zu gewährleisten“.

Das Projekt diene als „Blaupause für die Dekarbonisierungsstrategie von Volkswagen“ und wird daher vom unabhängigen Nachhaltigkeitsbeirat des Konzerns nachdrücklich unterstützt“. Margo T. Oge, Mitglied des Nachhaltigkeitsbeirats und ehemalige Direktorin des Office of Transportation Air Quality der US-Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency): „Der Klimawandel stellt eine existenzielle Bedrohung für die Menschheit dar. E-Mobilität in Verbindung mit erneuerbaren Energien wird dazu beitragen, die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu verringern. Es gibt ein Sprichwort von Aristoteles: ‘In unseren dunkelsten Momenten müssen wir uns konzentrieren, um das Licht zu sehen.’ Das Projekt Astypalea ist ein Licht in der Dunkelheit und wird dazu beitragen, die saubere Mobilität der Zukunft aufzuzeigen.“

Astypalea ist eine Insel in der südlichen Ägäis mit einer Fläche von etwa 100 Quadratkilometern, etwa vergleichbar mit der Insel Sylt. Sie hat ca. 1.300 Einwohner und wird jährlich von etwa 72.000 Touristen besucht. Astypalea verfügt derzeit nur über ein sehr eingeschränktes öffentliches Verkehrsangebot mit zwei Bussen, die nur einen kleinen Teil der Insel bedienen. Gegenwärtig wird der Energiebedarf fast vollständig aus fossilen Energiequellen gedeckt. In Zukunft soll die Insel eine Vorreiterrolle für nachhaltigen Tourismus übernehmen. Ein wesentlicher Pfeiler sei dabei der Umstieg auf nachhaltige Mobilität. Die Republik Griechenland unterstützt diesen Wandel im Rahmen ihres Nationalen Energie- und Klimaplans.

