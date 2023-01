China: 6,9 Millionen NEV-Verkäufe in 2022

Der Gesamtabsatz von New Energy Vehicles belief sich im Jahr 2022 auf 6,887 Millionen Exemplare. Das geht aus einer Statistik der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) hervor und bedeutet einen Anstieg um 93,4 Prozent gegenüber 2021.

Die Statistik unterscheidet dabei nach Art des Antriebs: Unter den verkauften E-Fahrzeugen waren 5,365 Millionen Batterie-elektrische Fahrzeuge (+81,6 Prozent), 1,518 Millionen Plug-in-Hybride (+151,6 Prozent) und 3.000 Brennstoffzellen-Fahrzeuge (+112,8 Prozent). Insgesamt machte der Absatz dieser Exemplare ein Viertel (25,6 Prozent) aller Fahrzeugverkäufe in China aus. Der chinesische Gesamtfahrzeugmarkt wuchs um 2,1 Prozent. Wichtig zu wissen: In den Zahlen der CAAM sind neben Pkw- auch Nutzfahrzeug-Verkäufe enthalten.

Exportiert wurden aus China im Jahr 2022 insgesamt 679.000 NEVs, also knapp 10 Prozent der im Land gefertigten und abgesetzten E-Fahrzeuge. Laut dem CAAM erreichten die Exporte damit ein Plus von 120 Prozent gegenüber 2021.

Bei den Herstellern steht BYD unangefochten an der Spitze. Der Konzern setzte im vergangenen Jahr 1.863.494 NEVs ab (darunter 1.857.379 Pkw), das sind +208,64 Prozent mehr als 2021. Seinerzeit verbuchte BYD knapp 600.000 NEV-Verkäufe. Bei den Pkw-Antrieben hielten sich BEV und PHEV 2022 die Waage: BYD setzte 911.140 Batterie-elektrische und 946.239 Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge ab.

Tesla konnte sich im Jahresvergleich ebenfalls stark verbessern. 2022 setzten die US-Amerikaner 710.865 BEVs in Shanghai gebaute Fahrzeuge ab – 439.770 blieben im Inland, 271.095 gingen in den Export. Im Vorjahr belief sich der Gesamtabsatz der in China produzierten Fahrzeuge noch auf 473.078 Exemplare. Der relative Zuwachs von 2021 auf 2022 beträgt damit 67 Prozent.

Als drittgrößter E-Fahrzeughersteller etabliert sich GAC Aion mit 271.156 im vergangenen Jahr abgesetzten BEVs. Damit steigerte sich der Hersteller laut CAAM um 126 Prozent. Als weitere OEMs folgen der Volkswagen-Konzern mit seiner China-Fertigung (155.700 BEVs), die inländischen Hersteller Neta (152,073 BEVs), Nio (122.486 BEVs), Xpeng (120.757 BEVs), Leapmotor (111.168 BEVs) und Zeekr (71.941 BEVs) sowie BMW (41.886 BEVs) und Smart #1 (9.212).

Hervorzuheben ist die große Steigerung bei Neta (von 69.674 auf 152,073 BEVs) und Leapmotor (von 43.121 auf 111.168 BEVs), während das Absatzplus bei Nio und Xpeng eher moderat ausfällt. Ebenfalls bemerkenswert: Die Geely-Marke Zeekr, die erst seit Oktober 2021 ausliefert, schafft es aus dem Stand auf Position acht.

Aus deutscher Sicht interessant sind Volkswagen und BMW. Verkaufte der Volkswagen-Konzern 2021 noch 70.625 in China hergestellte NEVs sind es im vergangenen Jahr 155.700 Einheiten gewesen. „China leistete mit seinem Anstieg der Auslieferungen den größten Beitrag zum weltweiten BEV-Wachstum der Gruppe“, teilen die Wolfsburger mit. BMW verbesserte sein Auslieferungsergebnis parallel um 92 Prozent auf besagte 41.886 BEVs.

