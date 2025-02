Tesla produziert überarbeitetes Model Y nun in allen vier Fabriken

Enthüllt hatte Tesla das überarbeitete Model Y am 10. Januar auf seiner chinesischen Website, wo ab diesem Zeitpunkt bereits Bestellungen möglich waren. Am 24. Januar folgte dann auch der Bestellstart in Deutschland, Europa sowie Nordamerika. Die ersten Auslieferungen an Kunden sollen in allen Märkten im März erfolgen. Besonders auffällig an Juniper im Unterschied zum Vorgänger: An der Front gibt es extrem schmale Scheinwerfer-Einheiten und eine durchgängige LED-Lichtleiste. Technisch ist Juniper aber keine Revolution, so bleibt es zum Beispiel bei der 400-Volt-Architektur.

Gebaut wird das Model Y Juniper ab sofort in den vier Automobilfabriken von Tesla in Grünheide bei Berlin, Shanghai, Texas sowie im kalifornischen Fremont. Wann genau Tesla die Produktion in den vier Fabriken gestartet hat, verrät das Unternehmen nicht genau. Merkwürdig ist, dass es in dem Social-Media-Post vom 31. Januar heißt, die Produktion sei „jetzt“ und „gleichzeitig“ in allen vier Werken gestartet worden. Dabei hatte das Tesla-Werk in Grünheide bereits bestätigt, am 14. Januar mit der Produktion begonnen zu haben. Möglich also, dass dies der Tag war, an dem an allen Standorten die Produktion begonnen hat.

Zum Announcement teilte Tesla zwei Fotos eines neuen Model Y, das in der Giga Berlin gebaut worden ist und Unterschriften zahlreicher Mitarbeiter trägt:

One of the first New Model Y produced at Giga Berlin, signed by local team 🤝



Production has now started across all of our 4 vehicle factories around the world – simultaneously



Giga Berlin/Shanghai/Texas & Fremont Factory pic.twitter.com/wI1DQbc5r6 — Tesla (@Tesla) January 31, 2025

Die meisten Fahrzeuge des Model Y Juniper sollen in der Giga Shanghai gebaut werden, denn das Werk dort ist mit einer Jahreskapazität von über 950.000 Fahrzeugen von Model 3 & Y die mit Abstand größte Tesla-Fabrik. Mit deutlichem Abstand folgt das Werk in Fremont (100.000 Model S/X und über 550.000 Model 3/Y) sowie die Giga Berlin mit über 375.000 Model Y gleichauf mit der Giga Texas – dort teilt sich die Produktionskapazität aber auf 250.000 Model Y und 125.000 Cybertruck auf.

