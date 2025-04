BMW und Mini passen Preise ihrer Ladetarife an

Die beiden Ladeangebote BMW Charging und Mini Charging, die über Digital Charging Solutions realisiert werden, sind in die Tarife „Flex“ und „Active“ unterteilt. Feste Preise an AC- oder DC-Ladepunkten gibt es allerdings nur im „Active“-Tarif und auch nur bei den „Preferred Partnern“ sowie bei Ionity.

Im Detail bedeutet das: Der „Flex“-Tarif ist die Basisvariante ohne monatliche Grundgebühr, hier gibt es keine Änderung. Für das AC- und DC-Laden gelten flexible Preise, die je nach Ladestationsbetreiber variieren. „Zusätzliche Gebühren, wie Ladevorgangsgebühren, Blockier- oder andere zeitbasierte Gebühren, können an bestimmten Ladestationen anfallen. Der aktuell geltende Preis, zuzüglich etwaiger zusätzlicher Gebühren, wird an einer ausgewählten Ladestation in der Karte der My BMW App oder auf der BMW Charging Website angezeigt“, heißt es. Gleiches gilt analog auch für das Mini-Angebot.

Für eine Grundgebühr von 5,99 Euro pro Monat kann das Paket „Ionity Plus“ hinzugebucht werden. Für BMW- und Mini-Kunden kostet die Kilowattstunde bei Ionity dann noch bis zum 31. Mai 2025 0,37 Euro. Ab Juni erhöht sich der Preis auf 0,45 Euro/kWh.

Ionity-Paket:

Alle Tarife (bis 31.05.)* Alle Tarife (ab 01.06.)* Grundgebühr 5,99 Euro/Monat 5,99 Euro/Monat HPC 0,37 Euro/kWh 0,45 Euro/kWh

*Halter eines vollelektrischen BMW oder Mini erhalten das „Ionity Plus“-Paket in beiden Tarifen für ein Jahr ohne Grundgebühr.

Besonders deutlich werden die Preisanpassungen jedoch im „Active“-Tarif. Grundsätzlich fällt hierfür eine monatliche Grundgebühr von 4,99 Euro an. Für Kunden, die ein neues vollelektrisches oder Plug-in-Hybrid-Fahrzeug über einen BMW- oder Mini-Händler oder eine Niederlassung der Hersteller erworben haben und bis zum 31. Dezember 2025 einen Vertrag für BMW Charging abschließen, entfällt die Grundgebühr jedoch für ein Jahr.

Allgemeine Ladekosten (ohne „Preferred Partnern“ & Ionity-Paket):

Active (bis 31.05.) Active (ab 01.06.) Flex Grundgebühr 4,99 Euro/Monat 4,99 Euro/Monat AC 30 % Rabatt auf „Flex“-Tarif 15 % Rabatt auf „Flex“-Tarif Flexible Preise DC 30 % Rabatt auf „Flex“-Tarif 15 % Rabatt auf „Flex“-Tarif“ Flexible Preise

Noch bis zum 31. Mai gelten in diesem Tarif hierzulande an AC- und DC-Lademöglichkeiten die Preise des „Flex“-Tarifs mit einem Rabatt von 30 Prozent (außer Ionity und EnBW). Ab dem 1. Juni 2025 wird auf die flexiblen Preise nur noch ein Rabatt von 15 Prozent gewährt. Auch für den „Active“-Tarif steht das Ionity-Paket optional zur Verfügung.

Auch bei den Ladeangeboten BMW Charging und Mini Charging hat sich der Trend durchgesetzt, neben den Preisstufen für AC- und DC-Laden eine dritte Kategorie für ausgewählte Roaming-Partner zu schaffen. Neben Aral und Mer ist seit Kurzem auch Shell als „Preferred Partner“ dabei. Eine weitere Neuheit: E.ON gehört nur noch bis Ende Mai zu den bevorzugten Partnern.

Kosten bei „Preferred Partnern“:

Active (bis 31.05.) Active (ab 01.06.) Flex AC 0,35 Euro/kWh 0,39 Euro/kWh – DC 0,49 Euro/kWh 0,49 Euro/kWh –

Noch bis zum 31. Mai kostet bei den „Preferred Partnern“ das Laden an AC-Ladepunkten 0,35 Euro/kWh. Zwischen 08:00 und 20:00 Uhr fällt nach 240 Minuten eine Blockiergebühr von 0,06 Euro/Minute an. Zwar bleiben die Kosten für die Blockiergebühr ab Juni gleich, für die Kilowattstunde müssen Kunden dann allerdings 0,39 Euro zahlen. An DC-Ladepunkten ändert sich an den Kilowattstundenpreisen nichts, die bleiben bei den bevorzugten Partnern mit 0,49 Euro/kWh gleich. Interessant ist jedoch, dass die bisher geltende Blockiergebühr nach 45 Minuten in Höhe von 0,10 Euro/Minute entfällt.

bmw-public-charging.com, mini-charging.com