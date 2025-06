Mai-Statistik: NEV-Autos sind in China das neue Normal

Laut den von der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) veröffentlichten Daten lag der Absatz von New Energy Vehicles (NEV, also Elektroautos und Plug-in-Hybride) in China im vergangenen Monat bei rund 1.307.000 Einheiten. Das entspricht einem Anstieg von 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und einem Plus von 6,6 Prozent gegenüber April. Im bisherigen Jahresverlauf avanciert der Mai damit zum stärksten Monatsergebnis. Im März und April lagen die NEV-Verkäufe knapp über der 1,2-Millionen-Marke. In der zweiten Jahreshälfte. Der Jahresanfang – also Januar und Februar – fällt in China dagegen traditionell stets etwas ab, vor allem des chinesischen Neujahrsfests wegen. 2024 war es in China aber in der zweiten Jahreshälfte schon mal einige Monate deutlich über die 1,3 Millionen-Schwelle hinausgegangen. Das könnte sich im zweiten Halbjahr 2025 wiederholen. Bisher lag jedenfalls jeder Monat des Jahres über dem Vergleichswert im Vorjahr.

Auffällig ist der Mai aber, weil der NEV-Anteil in China nochmals steigt. Die 48,7 Prozent liegen deutlich über dem 2024er Durchschnitt von 40,9 Prozent und auch ein Stück über den Vormonaten (März: 42,4%; April: 47,3%). Nur im vergangenen Herbst ging es schon einmal über die 45-Prozent-Marke. Grundsätzlich ist das Tempo von Chinas Elektrifizierung an der NEV-Durchdringung besonders gut ablesbar: So lag der NEV-Anteil 2021 noch unter 20 Prozent aller Verkäufe. Ende 2022 knackten NEVs auf Monatsbasis erstmals die 30-Prozent-Marke, seit Mitte 2024 liegt dieser Wert nun konstant über 40 Prozent – mit Ausnahme des schwachen Januars 2025.

Gliedert man die New Energy Vehicles nach den einzelnen Antriebsarten auf, kamen die Batterie-elektrischen Autos im Mai auf 834.000 Einheiten, also 43 Prozent mehr als im Vorjahr und immerhin 1,5 Prozent mehr als im April. Auf Plug-in-Hybride entfielen 473.000 Einheiten (+27 Prozent zum Vorjahr, +17 Prozent zum April). Autos mit Brennstoffzellenantrieben werden nicht extra ausgewiesen, spielen auf dem chinesischen Pkw-Markt in der Regel aber auch keine große Rolle.

Über alle Antriebsarten hinweg wurden in China im Mai 2,69 Millionen Fahrzeuge abgesetzt, 11,2 Prozent mehr als im Vorjahr und 3,7 Prozent mehr als im April. Das zeigt deutlich, dass im Mai ein zunehmender Gesamtmarkt auf ein noch schneller wachsendes NEV-Geschäft getroffen ist. Wichtig dabei: Die Zahlen der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) umfassen die Großhandelsverkäufe von Automobilherstellern, also sowohl die Einzelhandelsverkäufe in China, als auch die Fahrzeuge für den Export.

Bei den in China verbliebenen NEVs handelte es sich um 1.095.000 Einheiten (+28% gegenüber dem Vorjahr, +7% gegenüber April). In den Export gingen im Mai dagegen 212.000 Einheiten – ein neuer Rekordwert. Denn: Seit Anfang 2023 pendelte dieser Wert laut CAAM stets um die 100.000er Marke herum, erst im Januar 2025 ging es erstmals über die 150.000er Schwelle, im April dann mit einem steilen Kurvenverlauf direkt auf die 200.000 – und nun über die 210.000er-Marke. Diese bedeuten ein sattes Plus von 120 Prozent im Jahresvergleich. Wer noch tiefer in die Statistik einsteigt, erkennt, dass der Export-Anstieg vor allem auf Plug-in-Hybride zurückzuführen ist. So kletterten die BEV-Exporte zwar um 80 Prozent gegenüber Mai 2024, die PHEV-Ausfuhren aber um 240 Prozent. Zusammenfassen lässt sich: Immer mehr in China produzierte E-Autos erreichen die anderen Weltregionen.

Im Hersteller-Ranking zieht BYD als Spitzenverkäufer bei den New Energy Vehicles und auch bei den BEVs auch im Mai weiter einsam seine Kreise. Der Autobauer setzte 376.930 NEV-Pkw ab, was 14 Prozent über dem Vorjahreswert und ein Prozent über dem April-Ergebnis liegt. Bemerkenswert: Darunter waren im zweiten Monat infolge mehr BEVs als PHEVs, was bei BYD schon seit Anfang 2024 nicht mehr vorgekommen war. Konkret verkaufte BYD 204.369 Batterie-elektrische Fahrzeuge (+40 % YoY, +4% gegenüber April) und 172.561 Plug-in-Hybride (-6,3% YoY, -2,5% gegenüber April). Außerdem erwähnenswert: Bei den Exporten kam BYD mit 89.047 Fahrzeugen (+137% YoY) auf den sechsten Rekordmonat in Folge.

Während die Verkaufskurven bei den meisten chinesische Hersteller im Mai weiter steigen, kann Tesla von der Marktdynamik nicht profitieren: Tesla China kam im Vormonat auf 61.662 BEV-Verkäufe, was ein Rückgang von 15 Prozent gegenüber Mai 2024, aber immerhin ein Plus von 5,5 Prozent gegenüber April bedeutet. Im Zeitraum Januar bis April setzte Tesla China damit nur knapp 300.000 Fahrzeuge ab, einschließlich Exporte. Ein Minus von 18 Prozent gegenüber dem analogen Zeitraum vor einem Jahr. Wie das Portal CN EV Post schreibt, handelt es sich um den achten Monaten in Folge, dass Tesla mit Fahrzeugen aus seinem China-Werk unter dem jeweiligen Vorjahreswert liegt. Wie viele Einheiten Tesla im Mai aus China exportierte, ist nicht bekannt.

Im weiteren Ranking liegt Leapmotor im Mai dank einer starken Wachstumsrate von 148 Prozent (YoY) bei 45.067 NEVs, gefolgt von Li Auto mit 40.856 NEV-Fahrzeugen (+17% YoY). Mit etwas Abstand folgen Xpeng mit 33.525 Einheiten (+230% YoY), was den siebten Monat in Folge ein Ergebnis jenseits der 30.000er-Marke darstellt, sowie Great Wall Motor mit 32.638 verkauften NEVs (+32% YoY).

Weiter geht es mit Xiaomi, das für Mai „über 28.000“ verkaufte BEVs angibt, und

Nio (23.231 BEVs, +13% YoY). Die Geely-Marke Zeekr kam auf 18.908 Einheiten (+2%). Rechnet man die inzwischen zu Zeekr gehörende Marke Lynk & Co hinzu, ergeben sich 46.538 Verkäufe, allerdings sind bei Lynk & Co neben vielen (teil-)elektrifizierten Pkw auch Verbrenner im Sortiment.

cnevpost.com (CAAM), cnevpost.com (BYD), cnevpost.com (Tesla), cnevpost.com (Tesla Model Y), ir.nio.com, ir.xiaopeng.com, cnevpost.com (Xiaomi), cnevpost.com (Leapmotor), cnevpost.com (Zeekr), cnevpost.com (Li Auto), cnevpost.com (GWM)