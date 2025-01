China: Absatz von New Energy Vehicles steigt auf 12,9 Mio Fahrzeuge in 2024

Die 12,866 Millionen New Energy Vehicles bedeuten zu 2023 ein Wachstum von 35,5 Prozent – damals wurden in China 9,5 Millionen NEV verkauft. Dass es in diesem Jahr mehr als zehn Millionen Einheiten werden, war bereits mit dem November-Ergebnis klar: Bereits Ende November waren es 11,27 Millionen Einheiten im laufenden Jahr, der erneute Monatsrekord aus dem Dezember mit 1,596 Millionen Fahrzeugen war gar nicht mehr nötig, um den neuen Jahresrekord zu erreichen.

Dabei handelt es sich jeweils um die Großhandelszahlen, die auch exportierte Fahrzeuge umfassen. In Dezember sind aber von den 1,596 Millionen Einheiten 1,463 Millionen in China verblieben, 134.000 NEV wurden exportiert (+19,8 Prozent).

Über alle Antriebsarten hinweg wurden in China 31,44 Millionen Fahrzeuge verkauft – also lag der NEV-Anteil bei 40,9 Prozent. Da unter den New Energy Vehicles neben Batterie-elektrischen Fahrzeugen auch Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge zusammengefasst werden, sind nicht 40,9 Prozent der Neuzulassungen in China dauerhaft rein elektrisch unterwegs. Im Dezember lag die NEV-Quote bei 45,7 Prozent, also etwa auf dem Niveau von November (45,6 Prozent). Zu Jahresbeginn waren es im Januar und Februar nur etwa 30 Prozent, seitdem ging es jedoch spürbar noch oben. Im Dezember 2023 lag der NEV-Anteil noch bei einem damaligen Bestwert von 37,7 Prozent, im Gesamtjahr 2023 waren es 31,6 Prozent. 2024 ist der Anteil also spürbar gestiegen, alleine sieben Monate waren die monatlichen NEV-Quoten höher als im besten Monat 2023.

Der Großteil der NEV-Verkäufe im Dezember entfiel auf die Batterie-elektrischen Autos: 973.000 Einheiten bedeuten nicht nur den dritten Rekordwert in Folge, sondern auch ein Plus von 17,9 Prozent auf Jahressicht und einen Zuwachs von 7,2 Prozent zum bisherigen Rekord aus dem November. Bei den Plug-in-Hybriden hat die China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) 622.000 Einheiten gezählt. Das sind drei Prozent mehr als im November, aber 70,9 Prozent mehr als im Dezember 2023 – was die starke Nachfrage nach den Teilzeit-Stromern in diesem Jahr gut verdeutlicht. Die BEV sind zwar nach wie vor die stärkere Antriebsart, die Dynamik ist aber bei den PHEV höher.

Brennstoffzellen-Fahrzeuge spielen auch in China nur eine untergeordnete Rolle: Zieht man von den 1,596 Millionen New Energy Vehicles im Dezember die Werte für die BEV und PHEV ab, bleiben noch rund 1.000 Verkäufe übrig. In absoluten Zahlen klingt das nach einem nennenswerten Niveau, tatsächlich sind es aber nur 0,06 Prozent aller New Energy Vehicles im Dezember oder 0,028 Prozent aller Fahrzeugverkäufe (3.489.000 Fahrzeuge).

Größter NEV-Hersteller in China ist BYD: Im Dezember hat der Auto- und Batteriehersteller 514.809 New Energy Vehicles verkauft, also war es der siebte Rekordmonat in Folge und der dritte mit mehr als 500.000 Einheiten. Vor einem Jahr konnte BYD „nur“ 341.043 Fahrzeuge absetzen. Wie sich die Dynamik zwischen den BEV und PHEV bei BYD verschoben hat, haben wir in diesem Artikel aufbereitet. Nur so viel: 2024 kam BYD auf einen Gesamtabsatz von 4,25 Millionen NEV (also fast ein Drittel des NEV-Marktes), davon waren 1,76 Millionen BEV.

Tesla hat im Dezember 82.927 E-Autos in China verkauft, was der beste Monat des Jahres war. Insgesamt wurden 93.766 in der Giga Shanghai gebaute Teslas verkauft, davon gingen aber 10.893 Einheiten in den Export. Auf Jahressicht steht Tesla bei 657.102 Elektroautos in China, ein Plus von 8,8 Prozent zu 2023. Global hat Tesla wie berichtet 1.789.266 Autos abgesetzt – 36,7 Prozent des Absatzes entfielen also auf China. Die CN EV Post hat aus den Daten der China Passenger Car Association (CPCA) eine weitere, interessante Info gefiltert: 480.309 der in China verkauften Teslas entfielen auf das Model Y – oder 26,8 Prozent des weltweiten Tesla-Absatzes.

Hinter Tesla hat sich der Stellantis-Partner Leapmotor festgesetzt – mit einer enormen Dynamik seit der Jahresmitte. Der Dezember war der siebte Absatzrekord in Folge, 42.517 Auslieferungen bedeuten ein Plus von 128,4 Prozent zu den 18.618 Einheiten im Dezember 2023. Auf Jahressicht konnte Leapmotor seinen Absatz mit 293.724 Fahrzeugen mehr als verdoppeln. Das Ziel von 250.000 New Energy Vehicles wurde also deutlich übertroffen. Für 2025 geht Leapmotor quasi von einer weiteren Verdopplung aus und peilt 500.000 Einheiten an. Zum Vergleich: Seit dem ersten Modell 2020 hat Leapmotor insgesamt 599.000 Fahrzeuge verkauft.

Bei dem Dauer-Duell zwischen Nio und Xpeng hat sich der Trend der vergangenen Monate fortgesetzt. Mit dem Mona M03 und günstigeren P7+ konnte Xpeng im Jahresverlauf seinen Absatz steigern und kam im Dezember auf 36.695 Einheiten (+82 Prozent). Auf Jahressicht hat Xpeng um 34 Prozent gewonnen und kam auf 190.068 verkaufte BEV. Bei Nio sieht es ähnlich aus: Hier hilft die günstigere Marke Onvo beim Absatz, 31.138 Einheiten im Dezember bedeuten ein Plus von 72,9 Prozent. Da Xpeng besonders in den ersten Monaten des Jahres schwächer war und erst mit den genannten Modellpremieren kräftig zugelegt hat, liegt Nio im Gesamtjahr mit 221.970 Elektroautos vorne.

Die Geely-Marke Zeekr bleibt aber dicht dahinter: 27.190 Verkäufe im Dezember bedeuten eine Verdopplung zum Vorjahresmonat und mit dem leichten Wachstum von 0,66 Prozent zum November 2024 sogar einen neuen Rekordmonat. Im Gesamtjahr hat Zeekr 222.123 Fahrzeuge ausgeliefert, liegt so gesehen also sogar vor Nio. Das Jahresziel von 230.000 Fahrzeugen wurde aber knapp verpasst. Für 2025 peilt Zeekr 320.000 Auslieferungen an.

Auch bei der Dongfeng-Marke Voyah hat sich der Absatz zum Jahresende positiv entwickelt, der Dezember war mit 12.136 Fahrzeugen der stärkste Monat des Jahres – und hier der dritte Rekordmonat in Folge. Allerdings war es nicht gut genug, um die eigenen Ziele zu erreichen: Mit einem Jahresabsatz von 85.697 New Energy Vehicles wurde die angepeilte Marke von 100.000 Fahrzeugen deutlich verpasst.

Der Chery-Konzern hat in 2024 genau 583.569 New Energy Vehicles verkauft, stolze 232,7 Prozent über dem Vorjahr. Auch hier gab es vor allem Richtung Jahresende eine enorme Dynamik: Im Dezember waren es mit 102.621 NEV zum ersten Mal Verkäufe im sechsstelligen Bereich. Zu Chery gehören Marken wie Luxeed (57.956 Fahrzeuge in 2024), iCAR (65.964 Fahrzeuge) und Exeed (140.959 Fahrzeuge).

Übrigens: Für das Gesamtjahr hat auch SAIC-Volkswagen wieder Zahlen veröffentlicht. Das Joint-Venture hat 2024 mehr als 130.000 vollelektrische ID.-Modelle in China verkauft, womit es die meistverkauften Elektroautos unter den EV-Joint-Ventures in China waren. Zu 2023 (105.223 BEV) ist das ein Zuwachs von 23,8 Prozent. SAIC-VW verkauft in China den ID.3 Smart Edition, den ID.4 X Smart Edition und den ID.6 X. Zahlen von FAW-Volkswagen (ID.4 Crozz und ID.6 Crozz) sind noch nicht bekannt.

