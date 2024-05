Ionity macht Ad-Hoc-Tarif in zwölf Ländern günstiger

In der Mitteilung gibt Ionity aber nicht an, in welchen zwölf Ländern das Ad-Hoc-Laden ohne Tarif günstiger wird und wie hoch die Preissenkung ausfällt. Laut einer Grafik, die etwa die Elektroauto-Vermietung Nextmove veröffentlicht hat, sind Deutschland und Österreich nicht dabei – es bleibt also bei 0,69 €/kWh ohne Registrierung. Diese Preise gelten seit Mitte August 2023.

Dafür sinken in einigen Ländern, in denen bisher noch 0,79 €/kWh verlangt wurden, die Preise auf 69 Cent je Kilowattstunde – etwa in Belgien, Estland, Lettland, Litauen, den Niederlanden, der Slowakei und Slowenien. In Italien werden weiterhin 0,79 €/kWh berechnet, in der Schweiz 0,79 CHF/kWh. In Kroatien sinkt der Preis von 0,74 auf 0,73 €/kWh, in Norwegen werden statt 5,99 NOK/kWh künftig 5,40 NOK/kWh berechnet. Die vollständige Auflistung ist unten verlinkt.

In der Grafik sind auch die beiden Tarife mit monatlicher Grundgebühr mit den jeweiligen Konditionen enthalten. „Ionity Passport Motion“ und „Ionity Passport Power“ bieten dabei deutliche Preisnachlässe im Vergleich zum Ad-hoc-Laden. Je nach Land und Tarifoption ist die Kilowattstunde ab 0,26 Euro erhältlich.

Tarif Grundgebühr Preise pro kWh Ionity Passport Motion 5,99 € (3,99 € im 1. Monat) 0,33-0,62 € Ionity Passport Power 11,99 € (7,99 € im 1. Monat) 0,26-0,51 €

„Ionity Passport Motion“ ist für 5,99 Euro pro Monat buchbar und verringert die kWh-Preise um rund 20 Cent – in Deutschland und anderen Ländern mit regulär 0,69 €/kWh werden also noch 0,49 €/kWh fällig. Europaweit liegt die Spanne zwischen 0,33 und 0,62 €/kWh. Am günstigsten ist es in Norwegen (im Original 3,80 NOK/kWh), am teuersten in Tschechien (15 CZK/kWh).

Der neue Top-Tarif „Ionity Passport Power“ kommt auf eine Grundgebühr von 11,99 €/Monat (im ersten Monat 7,99 Euro), bietet dafür aber einen höheren Rabatt auf noch 0,26 bis 0,51 Euro je Kilowattstunde. In Deutschland sind es 30 Cent Nachlass, es werden also noch 0,39 €/kWh fällig. Auch hier sind Norwegen (3,00 NOK/kWh) und Tschechien (12 CZK/kWh) die beiden Extreme.

Beide Tarife haben eine flexible Laufzeit, sind also mit einer Frist von nur einem Monat kündbar. Das heißt, dass die Tarife je nach Bedarf gebucht werden können – im Alltag ist am Monatsende womöglich der „Motion“-Tarif ausreichend, für die lange Urlaubsfahrt kann aber der „Power“-Tarif gebucht werden. Laut Ionity soll sich der „Motion“-Tarif bereits ab ungefähr 150 Kilometer im Monat (also vermutlich ab dem ersten Ladevorgang) rechnen. Der „Ionity Passport Power“ soll ab 300 Kilometern im Monat günstiger sein – allerdings nur dann, wenn ausschließlich bei Ionity geladen wird. Denn Ladesäulen anderer Anbieter können nach wie vor nicht über die Ionity-App genutzt werden.

Erst im Januar hatte Ionity in allen 24 Ländern die monatliche Grundgebühr des bis dato einzigen Passport-Tarifs von 11,99 Euro auf 5,99 Euro gesenkt. Der neue „Ionity Passport Motion“ entspricht bei der Grundgebühr und dem Rabatt dem bisherigen Passport-Tarif. Dieses Abo-Modell gab es seit dem Juni 2023. Davor wiederum waren im Abo (für 17,99 Euro pro Monat) Rabatte auf bis zu 0,35 €/kWh möglich.

