China: Verkaufszahlen von New Energy Vehicles ziehen wieder an

Das sind 30 Prozent mehr als im Vorjahresmonat und elf Prozent mehr als im Juli 2024. Der Begriff New Energy Vehicles fasst dabei zwei Arten von Autos mit Stecker zusammen: Die Batterie-elektrischen Autos (BEV) sowie die Plug-in-Hybride (PHEV).

Die BEV-Verkäufe chinesischer Hersteller beliefen sich im August auf 646.000 Einheiten, was einem neuen Jahreshöchstwert entspricht. Das sind 17 Prozent mehr als im Vormonat Juli und 8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Der PHEV-Absatz lag im August bei 453.000 Einheiten und markierte damit den vierten Monat in Folge einen Rekordwert. Das sind drei Prozent mehr als im Vormonat und ein steiles Wachstum von 83 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Über alle Antriebsarten hinweg wurden in China im August 2.453.000 Fahrzeuge verkauft, das sind 5 Prozent weniger als im Vorjahr, aber 8 Prozent mehr als im Juli. Der Anteil der New Energy Vehicles lag somit bei knapp 45 Prozent.

Die CAAM erfasst mit diesen Zahlen die Großhandelsverkäufe der Automobilhersteller, einschließlich der Verkäufe in China und der Exporte in Überseemärkte. Die NEV-Exporte beliefen sich auf 110.000 Einheiten, ein Plus von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr und sieben Prozent mehr als im Juli.

Im Hersteller-Ranking ist BYD nach wie vor der unangefochtene Champion: Das auf New Energy Vehicles spezialisierte Unternehmen, das sein bislang schwaches Deutschlandgeschäft gerade neu aufstellt, konnte im August einen weiteren Absatzrekord erzielen. BYD verkaufte 373.083 NEVs und übertraf damit den bisherigen Rekord vom Juli (342.383 Einheiten). Dies entspricht einem Anstieg von 35,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und 8,97 Prozent gegenüber Juli. Untergliedert nach Antriebsarten konnte BYD 222.384 PHEV-Pkw verkaufen, das ist ein Anstieg von 73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und ein Plus von 5,5 Prozent gegenüber Juli. BYD verkaufte im August 148.470 Batterie-elektrische Pkw, knapp zwei Prozent mehr als im Vorjahr und 14 Prozent mehr als im Juli. Die zur Gesamtsumme fehlenden Werte entfallen auf Nutzfahrzeuge.

Tesla hat aus seinem Werk in Shanghai heraus im August 86.697 Fahrzeuge verkauft, wovon 23.241 in den Export gingen. Das bedeutet, dass der US-Elektrofahrzeughersteller im August 63.456 Fahrzeuge in China verkauft hat, ein neuer Höchststand fürs Jahr 2024. Das ist jedoch ein Rückgang von knapp zwei Prozent gegenüber 64.694 Fahrzeugen im Vorjahresmonat, aber ein Anstieg von 37 Prozent gegenüber den 46.227 Einheiten im Juli 2024.

Von den insgesamt 257.635 Fahrzeugen, die SAIC Motor im vergangenen Monat verkaufte, entfielen 86.578 Einheiten auf den Sektor der New Energy Vehicles, was einem Rückgang von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Bis August hatte der NEV-Absatz der Gruppe in diesem Jahr 618.711 Einheiten erreicht, was einem Anstieg von elf Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zu SAIC gehört unter anderem auch die in Europa erfolgreiche Marke MG.

Dongfeng konnte im August 123.782 Fahrzeuge verkaufen. Davon waren 36.362 Einheiten New Energy Vehicles, darunter 34.296 Personenwagen und 2.066 Nutzfahrzeuge. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die NEV-Verkäufe von Dongfeng um 15 Prozent. Zu Dongfeng zählt u.a. auch die Marke Voyah, die gerade nach Europa expandiert.

Der von Stellantis unterstützte NEV-Hersteller Leapmotor hat im vergangenen Monat einen neuen Auslieferungsrekord erzielt, wobei das neue Modell C16 das Verkaufswachstum angetrieben hat. Leapmotor lieferte im August die Rekordzahl von 30.305 Fahrzeugen aus. Dies ist das erste Mal seit der Gründung des Unternehmens, dass mehr als 30.000 Fahrzeuge in einem Monat ausgeliefert wurden. Der Wert lag 114 Prozent über dem Vorjahresmonat (14.190) und 37 Prozent höher als im Juli (22.093).

Der Premium-Hersteller Nio lieferte 20.176 Elektro-Fahrzeuge aus. Die Auslieferungen setzten sich aus 11.923 SUVs und 8.253 Limousinen zusammen. Die kumulierten Auslieferungen von Nio-Fahrzeugen erreichten bis zum 31. August 2024 577.694 Einheiten.

Die Geely-Marke Zeekr verzeichnete im vergangenen Monat einen Anstieg der Auslieferungen, nachdem diese im Juli zurückgegangen waren. Der Hersteller lieferte im August 18.015 Fahrzeuge aus und erreichte damit den dritthöchsten Wert seit seiner Gründung. Das waren 15 Prozent mehr als im Juli (15.655) und 46 Prozent mehr als im gleichen Monat des Vorjahres (12.303).

Xpeng kam auf 14.036 ausgelieferte Fahrzeuge im August 2024, das sind drei Prozent mehr als im Vorjahr und 26 Prozent mehr als im Vormonat.

Xiaomis erstes Elektrofahrzeug, der SU7, hat im August die Marke von 10.000 ausgelieferten Einheiten überschritten, wie Xiaomi EV, die EV-Sparte des Mobiltelefonherstellers, heute bekannt gab. Wie schon in den vergangenen zwei Monaten hat Xiaomi EV keine genauen Zahlen für die monatlichen Auslieferungen des SU7 veröffentlicht. Xiaomi EV sagte aber, dass der SU7 in drei aufeinanderfolgenden Monaten mehr als 10.000 Mal ausgeliefert wurde und erwartet, dass es sein Jahresziel von 100.000 Auslieferungen im November übertreffen wird.

