IPCEI-Förderung für zwölf H2-Mobilitäts-Projekte

Das Bundeswirtschafts- und Bundesverkehrsministerium haben 62 Großprojekte ausgewählt, die im Rahmen eines gemeinsamen europäischen Wasserstoffprojekts (Wasserstoff-IPCEI) staatlich gefördert werden sollen. Das BMVI fördert dabei zwölf Vorhaben im Mobilitätssektor.

Für die Batterieforschung und -produktion wurden bereits zwei „Important Projects of Common European Interest“ – kurz IPCEI – aufgelegt. Mit Geldern der Bundes- und zahlreicher Landesregierungen wurden Unternehmen wie BMW, Opel, Tesla, aber auch Mittelständler wie Manz oder Varta gefördert. Im Dezember hatten sich 23 EU-Länder auf das IPCEI Wasserstoff geeinigt, bis Mitte Februar 2021 konnten sich Unternehmen mit ihren Projekten bewerben.

Im Mobilitäts-Bereich betreffen die zwölf ausgewählten Projekte die Entwicklung und Herstellung von Brennstoffzellen-Systemen und Fahrzeugen – vom Pkw über den Lkw bis hin zu Kommunalfahrzeugen. Dazu kommt der geförderte Ausbau einer „bundesweiten und grenzüberschreitend vernetzten Wasserstoff-Betankungsinfrastruktur“. Details und Umfänge hierzu werden nicht genannt.

Das IPCEI geht aber über die Straße hinaus: Auch wird mit einem Hamburger Verbundprojekt die Luftfahrt und der maritime Bereich gefördert: von Brennstoffzellen-Fahrzeugen für die Hafenlogistik oder den H2-Schubbooten im Hamburger Hafen bis hin zu H2-Fahrzeugen beginnend für die Intralogistik bei Airbus.

Die Liste der Mobilitäts-Projekte umfasst etwa „Clean Hydrogen Coastline“ der Firma Faun Umwelttechnik. Faun hatte bereits 2020 die Serienproduktion von H2-Nutzfahrzeugen angekündigt, vor allem Müllfahrzeuge und Kehrmaschinen. ElringKlinger soll bei der Entwicklung des „NextGen HD-Stack“ gefördert werden – also einem Brennstoffzellen-Stack mit hoher Energiedichte.

Auf der Liste stehen aber auch BMW mit einem nicht näher genannten Projekt in München, Daimler Truck mit dem „Pegasus“-Projekt in seinem Lkw-Werk Wörth und auch Cellcentric, das Brennstoffzellen-Joint-Venture von Daimler Truck und der Volvo Group. Das Interessante hierbei: Während es bei der Strategiepräsentation Ende April noch hieß, dass die Standortentscheidung für die Großserien-Produktion der Brennstoffzellen bis 2022 getroffen werden soll, könnte diese Entscheidung gemäß der BMWi-Grafik bereits gefallen sein. Dort heißt es vielsagend als Projekt 53: „Brennstoffzellen Gigafactory, Region Kirchheim-Teck – cellcentric GmbH & Co KG“.

„Wir machen Deutschland zum Wasserstoff-Land“, sagt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. „Dabei denken wir die Mobilität neu, europäisch und ganzheitlich – vom Energiesystem über die Antriebstechnologien bis hin zur Tankinfrastruktur.“ Grüner Wasserstoff und Brennstoffzellen seien „quer über alle Verkehrsträger hinweg eine super Ergänzung zu reinen Batteriefahrzeugen“.

Acht Milliarden Euro Fördergelder für 62 Projekte

Laut Scheuer gehe man einen „Riesenschritt“ in Richtung Klimafreundliche Mobilität. „Tatsache ist: Wir müssen und WOLLEN den Umstieg auf eine klimafreundliche Mobilität dringend vorantreiben“, so der Minister. „Um alle Bereiche der Mobilität mit Null-Emissionslösungen abzudecken, brauchen wir Technologieoffenheit. Deshalb unterstützen wir auch die Brennstoffzellentechnologie sowie Fahrzeug- und Komponentenhersteller, um international den Anschluss nicht zu verpassen.“

Insgesamt ist das Wasserstoff-IPCEI aber breiter aufgestellt. Von den acht Milliarden Euro, die aus Bundes- und Landesmittel für alle 62 Vorhaben eingesetzt werden sollen, stammen 4,4 Milliarden Euro aus dem Etat des Bundeswirtschaftsministerium und 1,4 Milliarden Euro aus dem Verkehrsministerium – den Rest steuern die Länder bei.

„Ein zentraler Bereich hierfür ist die Stahlindustrie ebenso wie die Chemieindustrie, wo jährlich durch diese Wasserstoffprojekte mehrere Millionen Tonnen CO2 eingespart werden können“, sagt Wirtschaftsminister Peter Altmaier über den Fokus der Förderprojekte aus seinem Ressort. Dort sollen Erzeugungsanlagen mit summiert 2 GW Elektrolyseleistung gefördert werden, also 40 Prozent des in der Nationalen Wasserstoffstrategie gesetzten Ziels von 5 Gigawatt bis 2030. Zudem sollen 1.700 Kilometer Wasserstoff-Leitungen gebaut werden. Damit sollen etwa Stahlkocher versorgt werden: Mit ArcelorMittal, Stahl Holding Saar, Salzgitter Stahl und Thyssenkrupp Steel haben alle in Deutschland tätigen Stahlerzeuger Investitionsvorhaben eingereicht.

Noch sind die 62 Projekte bzw. deren staatliche Förderung aber nicht von der EU-Kommission beihilferechtlich genehmigt. Erst danach können die Förderbescheide überreicht werden und die Gelder tatsächlich abgerufen werden.

bmwi.de (Mitteilung), bmwi.de (Karte der deutschen Projekte als PDF)