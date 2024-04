E-Autos in China: März der bisher stärkste Verkaufsmonat des Jahres

Laut den von der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) veröffentlichten Daten lag der Absatz von New Energy Vehicles (NEV) in China im vergangenen Monat bei rund 883.000 Einheiten. Das sind 35,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat und 85,1 Prozent mehr als im Februar 2024. Im bisherigen Jahresverlauf ist das März-Ergebnis das stärkste, was aber angesichts der stets im Januar verhaltenen Kauflaune und dem chinesischen Neujahrsfest, das dieses Jahr auf den ohnehin kurzen Februar fiel, wenig überrascht.

Wichtig: Bei den Zahlen zu den Verkäufen von New Energy Vehicles, die der chinesische Verband der Automobilhersteller (CAAM) veröffentlicht, handelt es sich um die sogenannten Großhandelsverkäufe, die sowohl Verkäufe in China als auch den Export in ausländische Märkte umfassen.

Gliedert man die New Energy Vehicles nach den einzelnen Antriebsarten auf, kamen die Batterie-elektrischen Autos auf 566.000 Einheiten, also 15,5 Prozent mehr als im Vorjahr und 92,5 Prozent mehr als im Februar. Auf Plug-in-Hybride entfielen 317.000 Einheiten (+95,1 Prozent zum Vorjahr, +73,2 Prozent zum Februar). Die FCEV kamen im März auf 200 Verkäufe, die Brennstoffzellenantriebe spielen auf dem chinesischen Pkw-Markt derzeit nur eine untergeordnete Rolle.

Über alle Antriebsarten hinweg wurden in China im März 2,69 Millionen Fahrzeuge abgesetzt, 9,9 Prozent mehr als im Vorjahr und 70,2 Prozent mehr als im Februar. Somit kamen die 883.000 New Energy Vehicles auf einen Marktanteil von 32,8 Prozent – also fast exakt ein Drittel. Zum Vergleich: Im Februar betrug die NEV-Durchdringung 30,1 Prozent, im Durchschnitt des Gesamtjahrs 2023 waren es 31,6 Prozent.

Der Hersteller mit den meisten Verkäufen bei den New Energy Vehicles als auch den BEV war im März erneut BYD. Der chinesische Autobauer konnte sein zweitbestes Monatsergebnis einfahren (nach 341.043 Einheiten im Dezember 2023). Er setzte 302.459 NEVs ab, was 147 Prozent über dem Wert von März 2023 und 122 Prozent über dem Februar-Ergebnis liegt. Zu den New Energy Vehicles von BYD gehörten auch Nutzfahrzeuge, mit 301.631 Einheiten machen die Pkw aber den Großteil aus. Davon waren 139.902 Fahrzeuge Batterie-elektrisch, folglich setzte BYD 161.729 PHEV-Pkw ab. Somit kamen gut die Hälfte aller Plug-in-Hybride im März von BYD.

Tesla verkaufte im März 89.064 in China hergestellte Fahrzeuge, einschließlich Exporte. Das Ergebnis ist fast identisch mit März 2023 und liegt um 48 Prozent höher als im Februar. Eine Aufschlüsselung nach den Verkäufen in China und den Exporten liegt derzeit noch nicht vor.

Geely verzeichnete im März laut einer eigenen Mitteilung 94.900 abgesetzte E-Fahrzeuge, wobei das Unternehmen darunter nicht nur BEV und PHEV, sondern auch nicht extern ladbare Hybride summiert. Der Vergleich zu den anderen Herstellern ist also nicht gänzlich gegeben. Auf die Geely-Marke Zeekr entfielen dabei 13.012 BEVs (+95% YoY), auf die Tochter Volvo Cars 74.995 „elektrifizierte Fahrzeuge“.

Der Hersteller Changan kam im März auf 52.999 NEVs (+47% YoY). Auf die E-Marke Deepal entfielen dabei 13.048 Einheiten, auf die Nevo-Marke 15.228 Einheiten und auf die von Changan, Huawei und CATL unterstützte E-Marke Avatr 5.016 Einheiten.

Weiter geht es mit Hersteller Dongfeng, der im vergangenen Monat auf 21.856 NEVs (+ 20% YoY) kam. Auf die E-Marke Voyah entfielen dabei 6.122 Exemplare. Auf einem ähnlichen Niveau wie Dongfeng liegt Great Wall Motor mit 21.882 NEV-Einheiten (+66% YoY). Unter dem Dach des Herstellers verzeichneten die E-Marken Wey und Ora 3.608 bzw. 6.022 Verkäufe.

Bei den weiteren Startups lag Nio im März mit 11.866 BEVs (+14% YoY) vor Xpeng mit 9.026 reinen Elektrofahrzeugen (+99% YoY).

