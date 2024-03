VW-Tochter Logpay überarbeitet Ladetarife der Charge&Fuel-Card

Mit dem Tarif „Flex“ können Fahrer wie bisher „selbst in der Charge&Fuel App die günstigsten Ladepunkte auswählen, z. B. Ladepunkte mit besonders niedrigem Strompreis oder ohne zusätzliche Blockiergebühr“, wie es in der Mitteilung von Logpay heißt. Das bedeutet aber: Der Preis für das AC- und DC-Laden variiert je nach dem Betreiber des Ladepunkts. Es ist also ratsam, sich vorher nicht nur über die Verfügbarkeit des Ladepunkts, sondern auch über die Preise zu informieren.

Der neue „Advanced“-Tarif bietet deutschlandweit AC- und DC- Einheitspreise bei reduzierten Blockiergebühren, die an allen Ladepunkten identisch sind. Mit dem Tarif „Pro“ können Fahrer alle Vorteile des „Advanced“-Tarifs, kombiniert mit einem günstigen Ionity-Paket nutzen. Hier gilt auch die Logpay-eigene Blockiergebühr, im „Flex“-Tarif variiert auch diese je nach Betreiber.

Die genauen Konditionen der Tarife, die wohlgemerkt für Geschäftskunden gelten, finden Sie in folgender Tabelle zur Übersicht:

Flex Advanced Pro monatliche Grundgebühr 3,50 Euro 6,00 Euro 11,00 Euro* AC je Ladepunkt 0,45 Euro/kWh 0,45 Euro/kWh DC je Ladepunkt 0,52 Euro/kWh 0,52 Euro/kWh Ionity 0,58 Euro/kWh 0,56 Euro/kWh 0,45 Euro/kWh Blockiergebühr je Ladepunkt AC: ab 240 min. 0,04 € / min. (von 9 – 21 Uhr)

DC: ab 90 min. 0,13 € / min AC: ab 240 min. 0,04 € / min. (von 9 – 21 Uhr)

DC: ab 90 min. 0,13 € / min monatlich kündbar ja ja ja 2 Cent Rabatt auf Benzin und Diesel ja ja ja

*Mit Einschränkungen

Logpay als VWFS-Tochter ist der Tank- und Ladekartenherausgeber des VW-Konzerns und bietet seinen Kunden Zugang zu 650.000 Ladepunkten in Europa. Mit den drei Tarifen soll jeder Kunde die Option erhalten, „den Tarif zu finden, der am besten zu seinen individuellen Ladebedürfnissen passt“. Alle Tarife sind monatlich kündbar, was bei Bedarf die Möglichkeit zu einem schnellen Wechsel zwischen den Tarifoptionen ermöglichen soll.

Bei dem „Pro“-Tarif gibt es jedoch zwei wichtige Einschränkungen: Zum einen muss hierfür die Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) an Logpay übermittelt werden, die günstigeren Ionity-Konditionen sind also Fahrzeug-gebunden. Und auch der Hersteller des Fahrzeugs ist wichtig: Die genannte Monatsrate von elf Euro gilt nur für E-Autos des VW-Konzerns (Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen Nutzfahrzeuge und Porsche), der BMW Group (BMW und Mini), der Mercedes-Benz Group (Mercedes und Smart), Ford sowie der Hyundai Motor Group (Hyundai, Kia und Genesis, wobei Logpay in der Mitteilung nur Hyundai und Kia aufzählt). Für E-Autos von Herstellern, die nicht an Ionity beteiligt sind, liegt die Grundgebühr bei 15,20 Euro netto für Geschäftskunden oder 18,09 Euro pro Monat brutto für Privatkunden.

Jens Thorwarth, CEO von Logpay, betont die Bedeutung dieser Preisanpassung für eine nachhaltige Zukunft: „Mit der Einführung der neuen Einheitspreise in den Tarifen ‚Advanced‘ und ‚Pro’ reagieren wir auf die Rückmeldungen unserer Unternehmenskunden und bieten so einfache und transparente Preise, mit dem es keine unangenehmen Überraschungen mehr auf der Rechnung gibt. Damit schaffen wir mehr Vertrauen beim Umstieg auf das Elektrofahrzeug.“

Quelle: Info per E-Mail (Mitteilung), vwfs.com (Tarifübersicht)