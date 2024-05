April-Bilanz: E-Auto-Absatz in China wächst im Jahresvergleich um ein Drittel

Laut den von der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) veröffentlichten Daten wurden im April 33.000 weniger Elektroautos und Plug-in-Hybride abgesetzt als im März (-3,7 Prozent), aber 214.000 mehr als im Vorjahresmonat (+33,6 Prozent). Der Absatz von rein elektrischen Autos isoliert lag in China im April bei etwa 519.000 Einheiten und der von Plug-in-Hybriden (PHEVs) bei rund 331.000 Fahrzeugen. Insgesamt wurden im April in China 2.359.000 Fahrzeuge verkauft. Der Anteil von NEVs (New Energy Vehicles) lag also bei rund 36 Prozent. Im März hatte der NEV-Anteil noch bei 32,8 Prozent gelegen und ist nun somit gestiegen. Wichtig dabei zu beachten: Bei den CAAM-Zahlen handelt es sich um die Großhandelsverkäufe, die sowohl Verkäufe in China als auch den Export in ausländische Märkte umfassen.

Mit Abstand der Hersteller mit den meisten NEV-Verkäufen war abermals BYD. Das Unternehmen verkaufte im April 313.245 New Energy Vehicles (NEVs), 49 Prozent mehr als im Vorjahresmonat (210.295) und 3,6 Prozent mehr als im März 2024 (302.459). Von den verkauften Einheiten waren 134.465 rein elektrisch und 177.583 PHEVs. China größter Hersteller von extern ladebaren Fahrzeugen hat sich bekanntlich im März 2022 von der Verbrenner-Produktion verabschiedet und fokussiert sich seitdem rein auf die Produktion von Plug-in-Hybriden und Batterie-elektrischen Fahrzeugen (BEVs).

Tesla verkaufte im April deutlich weniger in China hergestellte Fahrzeuge und fiel damit auf das Niveau vom Februar zurück, als das chinesische Neujahrsfest den Absatz drückte. Der US-Elektrofahrzeughersteller verkaufte im April 62.167 in China hergestellte Fahrzeuge, wie aus Daten der China Passenger Car Association (CPCA) hervorgeht. Die April-Verkaufszahlen, die auch die Exporte aus China in Überseemärkte einschließen, gingen um 18 Prozent gegenüber 75.842 vor einem Jahr zurück sowie um 30,2 Prozent gegenüber 89.064 im März zurück.

Auch GAC Aion, die auf NEVs spezialisierte Sparte der GAC-Gruppe, hat ihre Verkaufszahlen für April bekannt gegeben. Das Unternehmen meldete ein weltweites Verkaufsvolumen von 28.113 Fahrzeugen, ein Rückgang gegenüber den 32.530 Einheiten des Vormonats.

Great Wall Motor (GWM) verzeichnete Verkäufe von New Energy Vehicles in Höhe von 22.436 Einheiten, was einem Anstieg von 51 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht und den kumulierten NEV-Absatz von Januar bis April auf 81.618 Fahrzeuge erhöht. Unter dem Dach des Unternehmens verzeichneten die E-Auto-Marken Ora 4.686 Verkäufe und Wey 4.458 Verkäufe.

Zeekr, das Premium-Elektrofahrzeug-Tochterunternehmen der Geely Holding, verzeichnete im vergangenen Monat ein starkes Auslieferungsergebnis, da der aktualisierte Zeekr 001, der Ende Februar auf den Markt kam, gut angenommen wurde. Im April erreichte Zeekr mit 16.089 ausgelieferten Fahrzeugen einen neuen Höchststand seit seiner Markteinführung. Das sind 98,61 Prozent mehr als die 8.101 Fahrzeuge im April 2023 und 23,65 Prozent mehr als die 13.012 Fahrzeuge im März 2024.

Leapmotor hat im April 15.005 NEV-Fahrzeuge ausgeliefert, was einem Anstieg von 72 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 3 Prozent gegenüber dem Vormonat entspricht. Im April wurde das Flaggschiff von Leapmotor, der C16, enthüllt und der Vorverkauf auf der Auto China 2024 gestartet. Innerhalb von 24 Stunden nach Beginn des Vorverkaufs wurden für den C16 mehr als 11.950 Vorbestellungen verzeichnet, was auf eine starke Nachfrage schließen lässt.

Nio lieferte im April 15.620 rein elektrische Fahrzeuge aus, was einem deutlichen Anstieg von 134,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Die Auslieferungen setzten sich aus 8.817 SUVs und 6.803 Limousinen zusammen. Die kumulierten Auslieferungen von NIO-Fahrzeugen erreichten bis zum 30. April 2024 den Wert von 495.267 Einheiten.

Xpeng lieferte 9.393 Elektroautos aus, was einer Steigerung von 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 4 Prozent gegenüber dem Vormonat entspricht. Der Xpeng X9 erzielte im April monatliche Auslieferungen von 1.959 Einheiten, wobei sich die kumulierten Auslieferungen seit seiner Markteinführung auf fast 10.000 Einheiten belaufen, und behauptet damit seine Position als meistverkaufter vollelektrischer MPV in China. Seit Jahresbeginn hat Xpeng 31.214 Elektroautos ausgeliefert, was einem Anstieg von 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die April-Verkaufszahlen von SAICs Joint-Ventures mit Volkswagen und General Motors deuten darauf hin, dass sie doch besser mit neuen Herausforderern umgehen können als gedacht. Bei SAIC-GM belief sich der Absatz von NEVs der Marken Buick, Cadillac und Chevrolet auf 8.762 Fahrzeuge, was einem Anstieg von 93,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. SAIC Volkswagen gab zwar keine exakten Zahlen bekannt, teilte aber mit, dass es im April mehr als 10.000 Fahrzeuge der ID.-Baureihe verkauft habe, was einem Anstieg von 56 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Smartphone-Hersteller Xiaomi kann sich über eine gelungene Einführung seines ersten Elektroautos freuen, den SU7. Das Unternehmen konnte direkt nach der Premiere im April die Auslieferung von 7.058 Einheiten des SU7 verzeichnen. Ende April gab es zudem über 88.000 Bestellungen für das Fahrzeug, so dass Xiaomi schon in wenigen Monaten die Marke von 100.000 Auslieferungen knacken könnte.

