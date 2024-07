Mercedes-Benz Trucks schließt Europa-Tour des eActros 600 ab

Konkret haben die beiden Fahrzeuge 15.269 bzw. 15.939 Kilometer zurückgelegt – mit jeweils 40 Tonnen Gesamtzuggewicht. Während der gesamten Tour haben die Entwickler die beiden Fernverkehrs-Lkw ausschließlich an öffentlichen Ladepunkten geladen. Mehr zu den Hintergründen und Abläufen der Entwicklungsfahrt können Sie in unserem ausführlichen Artikel nachlesen – electrive konnte die „eActros 600 European Testing Tour 2024“ auf einer Etappe durch Norwegen begleiten.

Gestartet waren die beiden Fahrzeuge am 11. Juni in Frankfurt am Main. Von dort aus ging es durch Deutschland in Richtung Norden – nach weiteren Etappen durch Dänemark, Schweden und Norwegen (inklusive unserer Mitfahrt) erreichten die beiden Prototypen Ende Juni das Nordkap. Von dort aus ging es auf dem Landweg zum südlichsten Punkt Europas: Tarifa in Spanien. Dieses Ziel wurde Mitte Juli erreicht. Von Tarifa aus stand noch der Rückweg nach Deutschland – mit einem Schlenker über die Benelux-Staaten – an. Konkret ging es durch Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Slowenien, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Belgien, Niederlande und Luxemburg.

„Die beiden Test-Fahrzeuge haben die Tour perfekt gemeistert. Wir blicken auf fast sieben Wochen spannende Erfahrungen und Begegnungen zurück, in denen wir viele wertvolle Erkenntnissen sammeln konnten“, sagt Christof Weber, Head of Global Testing Mercedes-Benz Trucks. „Eine solche Mammut-Tour erfordert akribische Vorbereitung und Planung, insbesondere mit Blick auf das Laden an öffentlicher Infrastruktur. Auch wenn wir bei den Ladestopps zum Teil sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, hat sich gezeigt, dass Batterie-elektrischer Fernverkehr möglich ist. Die 500 Kilometer Reichweite des eActros 600 mit einer Batterieaufladung waren für uns dabei stets eine verlässliche Planungsgröße.“

Auf Details geht Weber in der Mitteilung noch nicht ein. Auf dem Weg zum Nordkap wurden 480 Kilometer als längste Einzelstrecke zurückgelegt, ohne Zwischenladen. Bei unserer Etappe von Lillehammer nach Stryn waren es etwas über 330 Kilometer – mit noch 40 Prozent Restladung am Ziel. Der Bordcomputer gab mit den derzeitigen Verbräuchen eine Reichweite von weiteren 220 Kilometern an, also 550 Kilometer insgesamt.

Die Details seitens des Herstellers sollen aber noch folgen: Über die konkreten Erkenntnisse und Ergebnisse aus der „Mercedes-Benz eActros 600 European Testing Tour 2024“ will das Unternehmen nach eigenen Angaben im Rahmen der IAA Transportation im September in Hannover informieren.

