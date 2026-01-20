Neue E-Auto-Förderung 2026: Welche Hersteller eigene Rabatte gewähren

Erst gestern hat Bundesumweltminister Carsten Schneider die Eckpunkte zur Elektroauto-Förderung vorgestellt, die rückwirkend ab dem 1. Januar 2026 gilt. Je nach Einkommen und familiärer Situation können Privatkunden Zuschüsse von bis zu 6.000 Euro für reine Elektroautos und bis zu 4.500 Euro für Plug-in-Hybride erhalten. Die Anträge sollen zwar erst in den kommenden Monaten möglich sein, doch die Wirkung der Förderung zeigt sich bereits jetzt im Markt.

Anders als beim klassischen Umweltbonus mit einem fixen Herstelleranteil setzen die Autobauer diesmal auf sehr unterschiedliche Strategien. Während Marken wie Citroën oder Ford die staatliche Förderung gezielt aufstocken und damit hohe Gesamtvorteile versprechen, fokussieren sich andere auf zeitlich begrenzte Leasing- oder Finanzierungsangebote.

Für potenzielle Elektroauto-Käufer ergibt sich damit eine gewisse Unübersichtlichkeit: Staatliche Kaufprämie, Herstellerrabatte bei Kauf oder Leasing sowie mögliche Finanzierungsvorteile greifen nicht immer ineinander – und sind oft an Fristen, Kundengruppen oder bestimmte Modelle gebunden. In dieser Übersicht zeigen wir auf, welche Hersteller derzeit eigene Vorteile gewähren, wie hoch diese ausfallen und wo bereits jetzt klar wird, dass die neue Förderung bestehende Rabattaktionen ins Wanken bringen könnte.

Citroën

Citroën verdoppelt die staatliche Förderung. Privatkunden erhalten beim Kauf oder Leasing eines neuen Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeugs eine Citroën-Prämie von 3.000 Euro. Sollte die staatliche Förderung höher ausfallen, übernimmt Citroën zusätzlich die Differenz – bis zu einem weiteren Betrag von maximal 3.000 Euro. Bei einer Berechtigung zur maximalen staatlichen Förderung bedeutet dies beispielsweise beim Kauf eines Citroën ë-C3 Urban Range einen Preisvorteil gegenüber der UVP von bis zu 12.000 Euro. Dadurch sinkt der Preis des Kleinwagens auf 7.990 Euro.

Cupra

Die Seat-Marke Cupra gewährt noch bis zum 31.03.2026 im Rahmen der Aktionsprämie „Cupra Tribe Bonus“ einen Rabatt in Höhe von 4.000 Euro (brutto) für den Born und 5.000 Euro (brutto) für den Tavascan. Sie gilt sowohl für den Kauf als auch für das Leasing. Berechtigt zum Erhalt der Aktionsprämie sind ausschließlich Privatkunden und gewerbliche Einzelabnehmer.

Dacia

Dacia bietet seinen Spring in Deutschland mit einem Nachlass in Höhe von 5.000 Euro an. Der Dacia Spring Essential Electric 70 ist somit derzeit ab 11.900 Euro erhältlich – aber nur für Privatkunden und Kleingewerbe. Das Angebot von Dacia gilt für Kauf-, Finanzierungs- und Leasingverträge von Spring-Neuwagen bis zum 28. Februar 2026. „Der Elektrobonus von Dacia ist unabhängig von staatlichen Förderprogrammen. Im Falle einer Ankündigung staatlicher Förderprogramme für elektrisch betriebene Fahrzeuge kann der Dacia Elektrobonus neu definiert werden“, teilt Dacia mit.

Ford

Unabhängig von Einkommen oder Familiengröße garantiert Ford ab sofort einen Bonus von 5.000 Euro für alle Privatkunden beim Kauf eines Elektroautos oder Plug-in-Hybriden – zusätzlich zur individuellen staatlichen Förderung. Der Ford-Bonus gilt für den Explorer, Capri, Puma Gen-E, Mustang Mach-E und den Kuga PHEV.

Opel

Eine direkte Prämie haben die Rüsselsheimer zwar nicht in Aussicht gestellt. Teilen aber mit, dass potenzielle Kunden in Deutschland „ab sofort von besonders attraktiven Leasingraten profitieren“ würden. Der rein elektrische Corsa soll so bereits ab 130 Euro/Monat, der Astra ab 220 Euro/Monat und der Grandland ab 249 Euro/Monat verfügbar sein. Mit dem „Electric All In“-Programm erhalten Kunden die Wallbox „eProWallbox Move“, E-Routes-Funktionen und acht Jahre mobile Lade- und Pannenhilfe.

Peugeot

Während Citroën die staatliche Förderung verdoppelt, hält es Peugeot ähnlich wie Opel und bietet ein Kilometerleasingangebot für Privatkunden an. Der Peugeot e-208 wird ab 119 Euro/Monat, der e-2008 ab 139 Euro/Monat und der e-3008 ab 229/Monat angeboten. Die Laufzeit beträgt bei allen drei Elektroautos 36 Monate mit einer Laufleistung von 10.000 km/Jahr. Die Leasingsonderzahlung beträgt 5.000 Euro. „Die Leasingsonderzahlung kann durch eine staatliche Förderprämie kompensiert werden“, so Peugeot.

Renault

Neben der staatlichen Kaufprämie schenkt Renault Privatkunden und selbstständigen Einzelpersonen bis zu vier Monatsraten, wenn diese einen Finanzierungsvertrag oder aber ein Leasing über mindestens 24 Monate bei Mobilize Financial Services abgeschlossen haben. Die Aktion gilt vom 1. bis 31. Januar 2026 sowie Zulassung bis zum 30.09.2026. Ausgeschlossen von der Aktion sind allerdings der Twingo E-Tech electric sowie der Rafale Hyper Hybrid.

Toyota

Schon vor der staatlichen Kaufprämie hat Toyota eine eigene Rabattaktion ins Leben gerufen. Die „Deutschlandprämie“ beschränkt sich jedoch auf das reine Leasing. Für den rein elektrischen Proace Verso erhalten Privatkunden je nach Variante einen Rabatt von bis zu 8.300 Euro, ebenso für den RAV4 PHEV. Die Prämie beim Toyota C-HR Plug-in-Hybrid liegt bei bis zu 7.000 Euro. Der rein elektrische Urban Cruiser kann mit bis zu 6.200 Euro günstiger geleast werden. Den höchsten Rabatt gewähren die Japaner auf den Toyota BZ4X, hier liegt die Deutschlandprämie bei bis zu 12.300 Euro. Diese Angebote gelten jedoch nur für Privatkunden und nur bei Antrag und Genehmigung des Leasingvertrags bis zum 31.03.2026. Auch für Gewerbekunden gibt es entsprechende Rabatte.

Volkswagen

Auch Volkswagen hat mit der „ID.-Kaufprämie“ eine Rabattaktion für seine Elektromodelle in Deutschland noch vor der staatlichen Förderung aufgelegt. die jedoch nicht nur für Privatkunden gilt. Beim ID.3, ID.4 und ID.5 gibt es 4.000 Euro Nachlass, der Listenpreis des ID.7 wird im Rahmen der Aktion sogar um 5.000 Euro reduziert. Die Aktion ist bis zum 31. März befristet. Der ID.3 Pure ist somit bereits ab 29.330 Euro erhältlich, der ID.4 beginnt hingegen nun bei 36.335 Euro. Der VW ID.7 ist dadurch sogar unter die 50.000-Euro-Marke gefallen. Bereits 2025 gab es mehrere Rabattaktionen mit mehreren Abstufungen bei der Kaufprämie. Für die Varianten des ID.3 wurden etwa bis Ende September 3.500 Euro Nachlass gewährt, beim ID.4 und ID.5 waren es je nach Motorisierung 4.500, 5.500 oder 6.000 Euro – jetzt werden all diese Modelle einheitlich um 4.000 Euro rabattiert.

Xpeng

Xpeng bietet für den G6 und G9 eine 0-Prozent-Finanzierung an, die bis zum 31. März 2026 bei einem der teilnehmenden Partnerbetriebe – gilt übrigens für alle in diesem Artikel genannten Aktionen – erhalten werden kann. Wer einen Gebrauchtwagen in Zahlung gibt, profitiert zusätzlich von einer Eintauschprämie in Höhe von 3.000 Euro. Das Xpeng-Angebot gilt sowohl für Privat- als auch für Gewerbekunden.

(Noch attraktivere) Leasing-Angebote

Neben klassischen Kauf- und Finanzierungsangeboten zeichnet sich bereits ab, dass die neue staatliche Förderung auch den Leasingmarkt spürbar beeinflusst. Sowohl bei einzelnen Herstellern als auch auf einschlägigen Leasingportalen finden sich erste Angebote, bei denen die potenzielle staatliche Prämie als Sonderzahlung einkalkuliert wird. Dadurch sinken die monatlichen Leasingraten teils deutlich, ohne dass Hersteller ihre offiziellen Listenpreise anpassen müssen. Auch wenn die Antragsdetails zur Förderung noch nicht vollständig geklärt sind, zeigen diese frühen Angebote, dass Leasing künftig für viele Privatkunden (erneut) eine attraktivere Einstiegsmöglichkeit in die Elektromobilität werden könnte.

Hinweis: Diese Übersicht wird von electrive laufend aktualisiert. Da Hersteller ihre Rabatt- und Aktionsmodelle kurzfristig anpassen können, erhebt die Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder dauerhafte Gültigkeit einzelner Angebote.